El Museo Hogar Escuela Eva Perón cumple su primer aniversario

Los inicios

Una frase se destaca, en estos días, en la promoción de las distintas actividades que el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, propone de manera virtual: "Un año construyendo memoria".Porque desde aquel primer día, y hasta el último tramo del pasado mes de marzo, cuando comienza el aislamientos social preventivo y obligatorio, en el marco de la pandemia de Covid-19, el bello espacio que se destaca en un sector del Complejo Escuela Hogar, recibió la visita de más de 1400 personas, pertenecientes a casi 100 entidades civiles; deportivas; educativas, tanto del Nivel Inicial, Primario, Secundario y Universitario. A los que se sumaron personal y trabajadores de la Salud, del propio Complejo y público en general, algunos del interior entrerriano.En esos primeros pasos hay algunos hechos para destacar: como las más de 200 personas que lo visitaron en la velada especial de la Noche de los Museos en noviembre; la gran respuesta de convocatoria que tuvo la muestra conjunta con la Biblioteca de la Facultad de Trabajo Social (Uner) "Evita en el libro" en el Mes y Semana de la Mujer. Además de recibir visitas del Canal Encuentro, y de la Federación Argentina de Amigos del Museo (Fadam), entre tantas otras.Su directora, la doctora Sara Liponezky, recordó que "hace un año inauguramos en Paraná, el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón. Ese 22 de agosto, por la firme decisión del gobernador Gustavo Bordet y el impulso esencial de su esposa Mariel Ávila se hacía realidad el sueño de varias generaciones, un proyecto de anteriores gobiernos".Y explicó que "fue necesario coordinar esfuerzos, voluntades y talento entre las distintas áreas del Estado provincial particularmente de la Secretaría de Cultura y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) para asegurar la puesta en valor de ese extraordinario patrimonio público. Integrado por mobiliario, documentos y otros objetos ubicados en diferentes sitios del Complejo Escuela Hogar, que dan cuenta de esa obra gigantesca realizada por la Fundación Eva Perón en nuestra ciudad".En la etapa inicial intervinieron museólogos, estudiantes de las carreras de Ciencias Sociales, de Archivología y otras disciplinas de la Uader para identificar, clasificar, confrontar con documentos y actas originales la pertenencia al período histórico 1948-1955, limpiar los objetos sin alterar su condición original. Fue una labor ardua, minuciosa, entusiasta, y muy intensa que siguió con la organización y el montaje del Museo del que participaron trabajadores de la Secretaría de Cultura que aportaron también a la composición del guión museológico.La titular del Museo recordó además que "en ese proceso de conformación, hubo otros protagonistas como ex alumnos, personal y directivos de la Escuela, vecinos y amigos de la zona, que actuaron espontáneamente en la guarda y preservación de ese precioso bagaje, ante los diversos avatares, saqueos y ocultamiento que asolaron al emblemático Complejo en tiempos más oscuros de nuestra historia reciente. Por eso una parte del material audiovisual con que cuenta el Museo registra ese proceso virtuoso, así como también los valiosos testimonios de personas que transitaron por la Escuela Hogar o estuvieron vinculadas de alguna manera a la Fundación Eva Perón". Y agradeció a la Facultad de Trabajo Social (Uner); el Consejo General de Educación; al Complejo Escuela Hogar Eva Perón; al Instituto Becario; y también al Instituto Audiovisual de Entre Ríos (Iaer); el Archivo General de la Provincia y el Museo Histórico Martiniano Leguizamón.El espacio físico elegido es un chalet de estilo californiano típico de la arquitectura peronista de los ´50 que según se infiere de los planos hallados estaba destinado como vivienda de la directora de la Escuela y fue restaurado, salvando el piso, aberturas, paredes y tejas originales. El entorno natural que lo rodea fue parquizado con la idea de generar un sitio atractivo, acogedor y de interacción lúdica con la comunidad, en particular niños y jóvenes que provienen de diferentes lugares de nuestra provincia a visitar el sitio. El objetivo de favorecer la comunicación y el diálogo entre el público que asiste y el patrimonio, está planteado en sus salas: Bienvenida, Salud, Educación, Bienestar, Hogar y Cultura. Su denominación refleja las prioridades que marcaron el accionar de la Fundación y en ellas se exponen con el soporte de sus antecedentes y referencias conceptuales sobre su significado, los objetos relacionados con cada temática.Sara Liponezky evocó que "en aquella mañana inaugural del 22 de agosto, el frío exterior no opacó la calidez de ese ambiente que irradia amor en todas sus expresiones, Justicia social y dignidad en todas sus manifestaciones. Junto a las autoridades, vecinos y amigos nos acompañó la presidenta del Museo Nacional Evita, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, en un gesto de hermandad que se puso de manifiesto desde la etapa inicial, tanto en el asesoramiento, como en la colaboración e impulso. En su mensaje señaló que se trata del único museo en el país cuyo objeto es guardar el patrimonio de la Fundación Eva Perón lo que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso con su preservación y cuidado"."Desde entonces transitamos una intensa experiencia de contacto con visitantes que en forma individual ó en grupos de niños, adolescentes y jóvenes estudiantes acudieron a conocer ese espacio donde la mayoría descubrieron a través de los objetos y su mensaje, una etapa virtuosa en el reconocimiento de derechos, protección y promoción social desde el Estado. Y en el caso de los adultos. movilizaron emociones por haberla vivido ó recibir el relato de sus mayores, como ocurrió con los ex alumnos de la Escuela Hogar que de alguna manera se reconocieron entre esas paredes.La pandemia del Coronavirus - Covid-19 y la medida de Aislamiento social, preventivo y obligatorio que se tomó desde el gobierno nacional, para su prevención, es el gran desafío de este espacio, que sin la posibilidad de atender presencialmente al público, estos últimos meses desarrolló varias actividades que igualmente posibilitaron la difusión de la obra de la Fundación Eva Perón en la provincia y la participación e interacción del público de manera virtual:*El Ciclo de Charlas "Evita y el itinerario feminista en Argentina", desde junio y hasta septiembre, es una serie de videoconferencias a cargo de importantes académicos e investigadores del país que exponen sus trabajos rescatando el protagonismo de Eva, las políticas públicas, y la vigencia de su pensamiento político.*Lanzamiento de un cuento infantil sobre Evita en formato digital: Se trata del primer contenido digital de descarga gratuita que se produce desde el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Se podrá descargar en forma gratuita en la página Web de la Secretaría de Cultura: http://cultura.entrerios.gov.ar/ La finalidad del cuento infantil " El amor de Evita", es una propuesta didáctico-pedagógica del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón. Surge con el objetivo de acercar a niños y niñas un relato sobre la vida y obra de María Eva Duarte de Perón. Se dirige a nutrir el diálogo con el público infantil en relación a nuestro espacio de memoria que recoge los tránsitos de la Fundación Eva Perón, institución que tiene como bandera el fortalecimiento de la niñez en términos integrales.*Propuesta para interactuar: "Compartí tu Evita". Fue en conjunto con Vicegobernación y la Cámara de Senadores de la Provincia. A través de redes sociales, el público debía elegir la foto que más le guste de Evita, o la imagen de un objeto o paisaje relacionado a su figura y su obra de compromiso social.*El Museo está llevando a cabo el registro digital de su patrimonio en una plataforma. A la misma tarea se sumarán en siguientes etapas otros museos provinciales. La plataforma digital y el cargado de datos se realizan en el marco de un trabajo articulado entre el Gobierno de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader). A inicios del año 2019 la actual Secretaría de Modernización de la provincia, comenzó a desarrollar la creación de una plataforma digital con el propósito de ordenar, registrar y sistematizar en primer lugar el patrimonio del Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón; más adelante se continuará el mismo procedimiento con los demás organismos de la Secretaría de Cultura.*Muestra virtual de la revista Mundo Infantil, en conjunto con el Archivo General de Entre Ríos.