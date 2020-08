Gualeguaychú: Hoteleros no aceptan brindar complejos para aislar casos de Covid

Días atrás, desde el Hospital Centenario confirmaron la incorporación de un segundo complejo hotelero destinado a aislar pacientes en el contexto sanitario local. De esta manera a las plazas del Hospital Embajador se sumaron las 16 habitaciones de la posada Ata-má, ubicada en Avenida Parque y Borques.En este contexto, el médico neumólogo y vocero del Comité de Organización de Emergencias de salud (COES) de Gualeguaychú, Adolfo Weimberg, indicó que en el departamento "estamos saturados y bastante complicados en cuanto a las camas para pacientes leves e intermedios", aunque en relación a las terapias señaló que "están bastante aliviadas por el momento".En cuanto a la disponibilidad de habitaciones para el aislamiento de pacientes sospechosos, asintomáticos o que no requieren de internación hospitalaria, el médico Iván Gómez, otro de los voceros del COES, confirmó que "los complejos hoteleros se encuentran completos".Desde Prensa y Comunicación Institucional de la Municipalidad de Gualeguaychú confirmaron aque "se han consultado a la mayoría de los prestadores y hasta el momento ningún otro aceptó brindar sus complejos para aislar pacientes por COVID". Serían alrededor de 20 los complejos que reunirían las condiciones necesarias en la ciudad."En principio se continúa intentando con hoteles ya que cada habitación tiene baño, pero si es necesario se analizará otro tipo de lugar", explicaron al ser consultados por la posibilidad de utilizar otras instalaciones para aislar nuevos pacientes, considerando la situación actual a nivel local.Sobre las condiciones en las que se establece el acuerdo con los prestadores, explicaron que "se firma un comodato y la Municipalidad o el Hospital pagan los gastos que se generan durante el uso del hotel (luz, gas, TGI etc), incluso se realiza algún arreglo que sea necesario al momento de ingresar, pero no se abona ningún alquiler. Los propietarios no ganan dinero, sino que prestan sus instalaciones".Vale destacar que en las últimas horas, trascendió la Casa de la Virgen Peregrina como un lugar que se sumaría para recibir nuevos pacientes en las condiciones antes descriptas, si bien corresponde aclarar, que el lugar ya ha sido utilizado en el marco de la pandemia para recibir a vecinos.