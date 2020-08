Se suspendió el Desfile de Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú

Luego de haber mantenido numerosas reuniones con distintos sectores del ámbito educativo, sanitario y gubernamental, analizando todas las variables posibles y ante la situación socio-sanitaria que se encuentra Gualeguaychú, al igual que la provincia y buena parte del país, la Comisión de Carrozas resolvió no realizar el tradicional desfile en su modo convencional.



El comunicado enviado por los organizadores:



"Enmarcados en este contexto donde debemos preservar la salud y tomando en cuenta la realidad que estamos atravesando, quienes integramos la Comisión Central, la Comisión Permanente de apoyo y la Comisión de Emergencia informamos la suspensión EN SU FORMA TRADICIONAL de la Edición N° 61 de nuestra Fiesta Nacional de Desfile de Carrozas Estudiantiles.



Desde esta Comisión hace ya unos meses que mantenemos contacto con autoridades de nuestra Dirección Departamental de Escuelas, dado que los creadores del Desfile son nuestros jóvenes estudiantes, quienes no están asistiendo a los colegios desde el día 16 de marzo. Al no tener un panorama estimativo próximo de retorno, son muchas las incertidumbres que se vienen presentando y que han derivado en la consulta también al COES local.



Desde el ámbito educativo y de los profesionales de la salud a quienes se han consultado y, no menos importante, ante el incremento de casos de COVID 19 positivo en nuestra ciudad, se desaconseja la posibilidad de la realización de la edición 2020 de Carrozas Estudiantiles.



Esto es un hecho inédito tras 60 años ininterrumpidos de Desfiles, pero la situación que nos aqueja en salud también lo es, de manera que nos encontramos al frente de esta determinación de la suspensión.



Lo principal es proteger la salud de los jóvenes estudiantes, sus familias, docentes y demás mayores acompañantes, ya que el número de participantes intervinientes en esta actividad es excesivo y escapa a la posibilidad de establecer protocolos efectivos.



Asimismo, contamos con todo un cuerpo de colaboradores que posibilitarán la realización de actividades alusivas y vinculadas a la labor carrocera, dando continuidad a una tradición cultural que caracteriza a la ciudad, aunque en esta oportunidad se lleve a cabo con recursos y estrategias diferentes.



Cabe aclarar que desde esta Comisión también estamos en contacto continuo con la Dirección Departamental de Escuelas ya que son precisamente estudiantes los protagonistas de esta actividad y es su salud la que se debe proteger y asegurar, motivo por el cual por el momento no se están desarrollando actividades escolares en términos de presencialidad. Esto ha afectado, en primera instancia, la convocatoria para la conformación de una nueva Comisión y quienes estamos en el ámbito docente vemos lo difícil del panorama escolar ante la incertidumbre frente a un estimativo regreso a los colegios en fechas próximas y las directivas a seguir que se priorizarán.



También se mantiene un dialogo permanente con las distintas áreas municipales que siempre participan en la logística de nuestro desfile de carrozas".