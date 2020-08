Incertidumbre turística: Temen cierre masivo de comercios en Gualeguaychú

Federico Laderach, secretario del Centro de Defensa Comercial e Industrial (CDCI) de Gualeguaychú se refirió al impacto en el sector comercial de un eventual enero sin visitantes.Más allá de la lógica caída en las ventas que tendría el rubro de los negocios sin la visita de uruguayos, bonaerenses y de personas de cualquier rincón del país y el mundo, hay todo un circuito económico que se vería interrumpido sin un verano con foráneos."Te doy un ejemplo claro, si a un caballo de carrera vos le cortás una pierna no va a ser igual de veloz, e incluso no sé si camina", graficó Federico Laderach.El secretario del CDCI postuló que la economía local funciona con cuatro patas: "una es la industrial, otra es la agrícola ganadera, la tercera es el comercio y la cuarta pata que le inyecta PBI directo a las otras tres es el turismo, la industria sin chimenea".Explicó que "todo ese dinero que viene de afuera no va a ingresar a la ciudad, el emprendedor turístico no va a traccionar y se va a empobrecer a todas las otras partes de la población".Con respecto a los números, la institución no tiene una cifra concreta de cuánto pierden los comercios de la ciudad, debido a lo complejo de medir esa estadística. La estimación es que por cada familia que viene a veranear un fin de semana a la ciudad ingresan unos $75.000, publica el diario"En la temporada que pasó se calculó que el gasto promedio de una familia que visitó la ciudad fue de unos $50.000 a $100.000 en un fin de semana (de jueves a domingo). Y en base a la cantidad de turismo es la cantidad de plata que entra a Gualeguaychú", indicó el contador, que aclaró que "es muy relativo, no es sencillo de calcular porque alguien puede venir a pasar unos días con $20.000 y otro con $150.000, tenemos mucha variedad"."Gualeguaychú estuvo un poco más cara con respecto a otros puntos de la provincia, ese también es un dato no menor", agregó.Por último, planteó que Entre Ríos, y fundamentalmente la costa del río Uruguay donde está nuestra ciudad, "tiene un impacto tremendo del turismo en su matriz de generación de recursos", y resaltó que "estamos hablando de un porcentaje importante, la provincia se ha vuelto fuerte no solo en verano, sino en distintas épocas con sus parques termales, entonces el efecto que se va a sentir en los próximos meses es muy grave".Desde el Centro de Defensa Comercial e Industrial están trabajando "para que no se dé por perdida la temporada".Laderach planteó que "queremos que se dediquen recursos desde el estado para prepararnos para recibir a los turistas y garantizarle seguridad", lo que significa invertir en test, elementos de cuidado sanitario y demás (siempre y cuando todavía no haya llegado la vacuna) "para que el visitante se sienta tranquilo".Por último, el contador consideró que "nadie puede sobrevivir un año sin vender", y pronosticó que de persistir el escenario adverso por la pandemia "la merma se va a sentir fuerte e inmediatamente en los primeros meses del año que viene, se va a ver rápidamente en el cierre de comercios y vamos a tener que lamentar la caída catastrófica de un 90% de los prestadores".