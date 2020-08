Gastronómicos del Centro Comercial Colón presentaron propuestas a la comuna

Fueron recibidos por el Presidente Municipal José Luis Walser y funcionarios para analizar cuatro posibles soluciones







En el palacio de Turismo de Colón tuvo lugar una reunión de trabajo con un grupo de comerciantes gastronómicos que integran el CeCom Colón, autoridades del mismo y funcionarios municipales. Estuvo presente el presidente municipal, José Luis Walser, la secretaria de Turismo y Cultura, Silvia Vallory, el director de Ingresos Públicos, Rodolfo Minatta y el director de Redes Comunitarias, Mariano García.



En el encuentro, fueron presentadas cuatro propuestas para que sean analizadas por la Municipalidad, tendientes a buscar una solución para un trabajo más equitativo del sector en estos tiempos de cuarentena, pero también pensando en la próxima temporada aún incierta.



Giselle Coquoz es propietaria de una parrilla, y también integra la nueva comisión directiva del Centro Comercial CECOM Colón.



La reunión, comentó, "fue muy productiva, entendieron nuestra situación, aceptaron nuestros puntos a desarrollar, son muy positivos, pensando también en el colonense, porque es la persona que hoy consume".



"Planteamos cuatro posibles soluciones que se analizaron con José Luis (Walser) con Silvia (Vallory) de turismo también, porque es importante y tenemos que trabajar ahora todos juntos, ya también pensando en los próximos meses de la temporada que no sabremos si tendremos" señaló.



"A partir de este momento que estamos viviendo, hemos logrado una mesa de trabajo con los gastronómicos dentro del Cecom, desde la institución, todos los planteos que nosotros tengamos y las propuestas van a ser analizadas, elaboradas y elevadas al ente municipal para que puedan aplicarlas" explicó Coquoz.



Y agregó: "En este caso el tema era el desfasaje que estamos teniendo en la venta de alimentos que no está habilitado, entonces el gastronómico se está encontrando con una competencia desleal".



"La idea es presentarle posibles soluciones al municipio, vinieron distintos rubros como delivery solo de empanadas como El Sabrosón o La Finca de Sabores, otros que son restaurantes o como Juan que es una fiambrería que no es almacén pero vende comida elaborada"



En tanto que uno de los comerciantes dijo al respecto que la reunión surgió "a raíz de varias inquietudes del sector gastronómico, ante la situación de la pandemia, y otras que se van viendo como mucha venta ilegal" indicó.



"El tema de la venta está muy complejo y bajó muchísimo, estamos todos preocupados no solo porque bajó la venta sino porque cada vez más gente se dedica al rubro de la gastronomía sin los conocimientos básicos" Juan Arbeleche de La Fiambrería.



Otra de las comerciantes gastronómicas participantes del encuentro señaló por su parte: "Los comerciantes siempre estamos en contacto, estamos unidos tratando de buscar formas, siempre hablando con el Intendente, con los responsables de las distintas áreas, para ver de qué manera conjunta poder trabajar todos y buscar una competencia leal".



Y aclaró: "Competencia leal dentro del mismo marco de responsabilidad de trabajo por sobre todas las cosas, esto es entendible porque es a nivel mundial, nuestro país ya veníamos mal".



"Es cierto que tuvimos una buena temporada por suerte que nos dio una espaldita, pero esto como es muy incierto y no sabemos cuándo va a terminar, necesitamos buscarle la forma entre todos, que todos podamos seguir adelante, pero haciendo las cosas como corresponde, es lo único que estamos pidiendo" subrayó Patricia de Sabrosón.