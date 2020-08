El 12 y 13 de septiembre se realizará la colecta "Más por Menos"

Cómo donar

"Nadie puede darlo todo? pero todos podemos dar algo": este es el lema de la Colecta Nacional "Más por Menos", promovida cada año por la Conferencia Episcopal Argentina, en particular por la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones más Necesitadas. En 2020, la colecta tendrá lugar los días 12 y 13 de septiembre y, debido a la pandemia de coronavirus, se llevará a cabo principalmente en línea."La colecta de este año será de gran ayuda para poder sobrellevar la gran crisis económica y social por la que atraviesa nuestra gente, razón por la cual recurrimos una vez más a la generosidad de todos, aun sabiendo que la situación general es difícil para todos", se lee el sitio web de la agencia católica Aica.Activa desde hace 51 años, la colecta "Más por Menos" siempre ha demostrado ser "un canal confiable y válido para que la Iglesia pueda accionar en la promoción, humana, social y pastoral en las zonas más necesitadas de Argentina", se subraya.Concretamente, la iniciativa permitirá "no sólo asistir a tantas comunidades afectadas por la pandemia sino también para continuar dando respuesta a una gran variedad de proyectos como comedores infantiles y populares, construcción y reparación de viviendas, emprendimientos laborales, apoyo a hogares para niños y asilos para ancianos, construcción y equipamiento de salones multiuso, apoyo a establecimientos educativos, a centros de salud, a talleres de artes y oficios, y para el accionar de la labor pastoral".En los últimos años, las donaciones han sido numerosas y siempre crecientes, pasando de 10.944.522 pesos recaudados en 2010 a 66.061.331 en 2019. En 2020, dado el dramático escenario de la pandemia, las donaciones pueden hacerse en línea no sólo el 13 de septiembre, sino también durante el resto del año.Ante la posible dificultad de colaborar en las Misas de las Parroquias y Comunidades del país, se detallan las distintas formas de colaborar en forma directa, durante todo el año:- Depósito o transferencia bancaria a la Cuenta Corriente en Pesos"CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA" ? Nº 00013892/9 delBanco Santander, Casa Central ? CUIT 30-51731290-4CBU: 07200007-200000013892-90. (Envíe el comprobante y susdatos al mail oficial indicado más abajo)- Código QR. A través de este sistema, ingresando a la plataforma dispuesta para la donación, mediante teléfono celular o dispositivo móvil apto para la lectura del Código QR, que se adjunta en hoja aparte, e indicando el importe que se desea donar a la Colecta Más por Menos.- Con Débito Mensual Automático con Tarjetas de Crédito (Visa, AmericanExpress, Mastercard y Diners. (Acceda desde la Página o complete la ficha adjunta y envíela al mail oficial indicado mas abajo)- En cualquier sucursal de la Red PAGO FACIL, de dos formas: con la sola presentación del documento (indicando que es para la Colecta Más por Menos) o presentando nuestro Código de Barras permanente:La organización ofrece mayor información en la página: www.colectamaspormenos.com.ar o, dirigiéndose al correo electrónico oficial: colectamaspormenos@cea.org.ar y también suministran un teléfono (011) 4394-2065 o, inclusive un móvil PERMANENTE de la Administración (011) 15-5148-0286Por último el parte de prensa indica que "Las donaciones a Más por Menos son deducibles del impuesto a las ganancias (Ley 20.628 Imp. Ganancias, Art. 81 inc. C), reglamentado por Dcto. 1344/98, Art. 123). Por ello, indique su número de Cuit o Cuil", al momento de donar.