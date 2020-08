Covid-19: Concordia rechaza el ingreso de más de 10 vehículos por día

"Se rechazan más de 10 vehículo por día, incrementándose ese número durante los fines de semana", destacó ael intendente de Concordia, Alfredo Francolini.Es que al igual que sucede con todos los lugares que forman parte del listado de lugares con circulación comunitaria de COVID, quienes viajen a Concordia desde la capital provincial deberán cumplir con la presentación del hisopado negativo para poder entrar.En la oportunidad, el intendente manifestó aque "336 vehículos fueron rechazados en julio en el ingreso a Concordia, sobre 31.784 personas que sí entraron"."Se rechazan más de 10 vehículo por día, incrementándose ese número durante los fines de semana", destacó."Todos los que provengan de ciudades con circulación comunitaria deben contar con un hisopado negativo dentro de las últimas 72 horas, hacer el aislamiento durante siete días y volver a hacerse el hisopado. Cuando de negativo, el Comité lo analizará y lo autorizará a que circula por la ciudad", explicó."Los concordienses que por extrema necesidad no puedan posponer su viaje a zonas de circulación comunitaria, cuando regresen, no tendrán que cumplir con ese hisopado, pero si deberán cumplir con el estricto aislamiento durante 15 días", aclaró Francolini."Tener coronavirus no es un delito, pero sí lo es el no cuidarse y no cumplir con el aislamiento y producir un contagio masivo", sentenció.