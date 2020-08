La Cámara Entrerriana de Turismo, en videoconferencia con Lombardi

La Cámara Entrerriana de Turismo, acorde con los ejes de su planificación post cuarentena, organizó una videoconferencia con el Ing. Hernán Santiago Lombardi (ex Ministro de Turismo, Cultura y Deportes de la Nación), quien -según se informó- vertió valiosos pensamientos sobre la actividad turística en el actual contexto.



La conversación con el Ing. Lombardi, en la tarde del pasado viernes, convocó a más de 100 participantes de los cuatro puntos cardinales, desde Tegucigalpa, en Honduras, hasta Ushuaia en Tierra del Fuego, desde Salto, en la R.O.U., hasta San Rafael, en Mendoza, pasando por Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe, Corrientes Buenos Aires, CABA y Entre Ríos.



34 localidades de todo el país, representadas por empresarios de los rubros hoteleros, gastronómicos, agencias de viajes, complejos termales, parques acuáticos, profesionales de turismo, estudiantes, periodistas, artesanos, guías y transportistas, a la vez que el Estado también estuvo presente con legisladores nacionales y provinciales, secretarios y directores de turismo. Los participantes, a lo largo de 90 minutos, siguieron atentamente la disertación de quien fuera responsable de la cartera turística nacional.



La bienvenida al espacio, junto a una breve descripción de la entidad, estuvo a cargo del presidente de la misma, Leonardo Schey, quien fue seguido por el Dr. Jorge Satto, Diputado Provincial y miembro de la CD de la CET. El legislador se refirió, en forma amena, a la personalidad del Ing. Lombardi, poniendo en relieve su condición de hombre de acción, de trabajador incansable, de gestor constructivo del desarrollo de nuestro país, resaltando que en su haber porta el orgullo de haber sido el primer Ministro de Turismo de la Argentina.



Por su parte, en sus primeras palabras, el Ing. Lombardi recordó a los participantes que el turismo forma parte de la Economía de los Servicios, donde la crisis fue más devastadora, debido a que el sector turístico es de contacto, razón por la cual es particularmente vulnerable al impacto de la pandemia.



Del mismo modo, instó a los presentes a juntar fuerzas y encolumnarse en pos de crecer y superar esta coyuntura que ya lleva 147 días. En este orden, Lombardi rescató un precepto básico del turismo: el del servicio, apuntando a que el servicio no se estoquea, que la cama que hoy no se ocupa, o la excursión que hoy no se puede vender, mañana no sirve, y, por eso, reconoció que la gente del turismo es muy activa, que vive en constante movimiento, "porque tiene al León encima".



Más adelante en su alocución, el ex Ministro hizo referencia al "triángulo de la sensatez" en esta nueva etapa de la cuarentena, cuyas tres caras están integradas por la Salud Pública, la Economía y las instituciones republicanas, todas importantes y con fuerte influencia de una sobre las otras, poniendo de manifiesto que, si pretendemos tener una salida ventajosa de esta pandemia, debemos sostener un equilibrio entre los tres lados del triángulo, tratándolos simultáneamente.



También destacó la inercia positiva que tiene el turismo en los momentos de crisis, constituyéndose en una palanca para la salida de la misma, pero advirtió que, como economía de servicio, necesita especificidad. "Los ATP del gobierno han sido, hasta acá, una rueda de auxilio, pero no permiten que el sector pueda tener previsibilidad del futuro que se aproxima, ya que la actividad turística no es igual al resto de las actividades económicas. Este sector requiere políticas específicas, y necesita una ley de emergencia turística eficiente que, como primer punto, determine su alcance, como lo determina la ley 25997, y luego establezca una duración seria, superior al año, y, finalmente, que determine cuáles serán los beneficios fiscales, para ayudar durante y después de la cuarentena." Advirtiendo, que si esto no se cumple, "Cuando llegue el viento, no va a haber ni mástiles, ni velas para poder navegar", graficó.



El Ing. Lombardi, ahondó en las idas y venidas que ha tenido, en todo el país, la aplicación de los protocolos, habló sobre los temores que ha producido la masiva información negativa que recibió la gente, acentuando que "la gente no le tiene miedo solo al coronavirus, le tiene miedo al hantavirus, le tiene miedo a otras enfermedades, le tiene miedo a todo, va a ser muy difícil desmontarlo". "Hoy blindarse contra el miedo es una tarea público-privada", sentenció.



Bajo su perspectiva, Lombardi avizora un crecimiento del empleo en el turismo, ya que la implementación de los protocolos, en esta nueva normalidad, va a exigir en los destinos y atractivos mayores cuidados, y, por ende, más empleo para sus implementaciones. "El consumidor va a querer que se lo cuide", "El turista buscará lugares que le ofrezcan seguridad", adelantó, y aseguró que "se necesitarán nuevas capacitaciones para este nuevo escenario. Nadie le va a enseñar a un cocinero a cocinar, pero si a desarrollar su actividad en este nuevo escenario".



Por otro lado, Lombardi también destacó la ventaja que la provincia de Entre Ríos tiene por su proximidad a los grandes centros emisores de turismo nacional, de cara al reinicio de los viajes, ya que, como en Europa, la modalidad del nuevo turista es de traslado en vehículos propios. De igual modo, también advirtió que, en contra de lo pensado, la elección del viajero ha estado mayoritariamente dirigida hacia los grandes establecimientos hoteleros, lo cual permite presumir que la implementación de los protocolos sanitarios, por sus costos, será más difícil para los pequeños alojamientos.



Por último, el ex Ministro de Turismo, Cultura y Deportes dejó varias frases para pensar la nueva normalidad: "Los destinos deben generar Acuerdo de Voluntades, una mancomunión público-privada, con protocolos básicos, por debajo del compromiso pactado, que ayude a recuperar la confianza del viajero".

"No se puede seguir engañando a la gente, las recaídas que se están produciendo en Europa, no son iguales a las de Marzo".

"Con vacunas o sin vacunas la sociedad argentina no soporta más el encierro".

"La sociedad debe aprender a convivir con el virus, con los cuidados necesarios".

"6 millones de argentinos trabajan en relación de dependencia, de los impuestos que se les cobran viven los 45 millones"

"Se debe tener una mirada especial sobre el sector productivo, que es del que vivimos todos".