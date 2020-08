La provincia capacitará en Lengua de Señas Argentina a referentes municipales

Más de 20 municipios entrerrianos estarán representados en el curso de Lengua de Señas Argentina (LSA) que el Iprodi, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, brindará para referentes de las áreas locales de discapacidad de distintos puntos de la provincia.



La iniciativa, que comenzará el 11 de agosto y es impulsada y llevada adelante por el equipo de LSA del Instituto Provincial de Discapacidad, busca brindar herramientas a aquellos funcionarios o trabajadores de las áreas de discapacidad municipales que por su labor cotidiana tienen contacto con la Comunidad Sorda.



Este año, debido a la situación sanitaria que impidió la realización de cursos presenciales, la propuesta apunta a reforzar el vínculo con los municipios entrerrianos y fortalecer a las áreas locales. En ese marco, se propuso a través de la Red Provincial de Referentes en Discapacidad la posibilidad de que cada ciudad pueda designar un número de representantes que formen parte de la capacitación, que tendrá una frecuencia semanal hasta noviembre y se llevará adelante de manera virtual.



"Es algo que necesitamos, sobre todo porque trabajamos con atención al público y por ahora no hemos tenido la posibilidad de incorporar el curso para las personas que trabajan. En el área somos 15, tenemos personas hipoacúsicas trabajando en la municipalidad y nos cuesta comunicarnos con nuestros compañeros. Es algo que teníamos como proyecto y no habíamos podido llevarlo a cabo. Nos parece que es imprescindible", destacó la responsable del área de Integración y Accesibilidad de la Municipalidad de Gualeguaychú, Malvina Giglio. "Cuando lo comenté el interés fue inmediato. Poder hacerlo de manera virtual es muy positivo, una buena manera de aprovechar el tiempo con algo importante", agregó la funcionaria.



La titular del Área de Discapacidad de Colón, Lorena Schlothauer, por su parte expresó: "Estamos muy agradecidos por esta iniciativa. Estábamos esperando esta participación. Los empleados del Área de Discapacidad y de otras áreas también están dispuestos, y muy contentos. Hemos encontrado muchas personas que anhelaban este curso para comunicarse con las personas Sordas".



"La propuesta de este taller me parece muy interesante, sobre todo que sea desde el Área de Discapacidad de cada municipio, teniendo en cuenta a aquellos agentes que tienen un trabajo cotidiano de atención al público. Con hechos concretos como este podemos hablar de inclusión", sostuvo la representante del Área de Discapacidad de María Grande, Rosana Silva.



El equipo de LSA del Iprodi está compuesto por tres intérpretes en LSA-Español y dos referentes Sordas, Norma Ferreyra y Marianela Salzman, quienes serán las encargadas de llevar adelante el curso. Todos los años la propuesta de capacitación del equipo apunta a un sector específico de la población, como agentes sanitarios, trabajadores estatales o docentes, según las demandas y necesidades que se evalúan en los objetivos anuales. Este año se definió apuntar a representantes de los municipios entrerrianos.