Instalan contenedores en barrios de Paraná que no contaban con el servicio

Política La comuna anunció un nuevo sistema de recolección de residuos sólidos urbanos

En el marco del nuevo sistema de recolección, se sumaron zonas y además se repusieron unidades vandalizadas, robadas o que se encontraban en mal estado."La entrega de esas unidades nuevas nos da capacidad de contención para la basura en las calles. Era una demanda que teníamos desde el inicio de la gestión, sobre todo porque hacía mucho tiempo que no se adquirían desde el Municipio. Estamos satisfechos porque con mucho esfuerzo se ha podido invertir en estos contenedores y de esa forma llevamos soluciones a los barrios de la ciudad", manifestó el secretario de Servicios Públicos, Emanuel Redondo.Desde que comenzó la distribución de contenedores, se llevan colocados alrededor de 350 a lo largo de toda la ciudad. De esta manera se logra reponer una cantidad importante de unidades que fueron vandalizadas, quemadas, robadas o que se encontraban en mal estado; y también llegar a barrios que no contaban con este servicio para el depósito de los residuos.Entre martes y miércoles se concretó la entrega de 91 contenedores en seis barrios de la ciudad: Paisaje del Paraná, San Roque, 1° de Julio, Los Berros, Cuarteles y Antonini. Estas acciones se suman a la distribución que ya había comenzado días atrás a partir de la compra de 1.000 unidades, en el marco del nuevo sistema de recolección que implementó la Municipalidad de Paraná desde el 1° de agosto.El martes se colocaron 26 contenedores en avenida Almafuerte, en el tramo comprendido entre avenida Ramírez y Salvador Caputto. La arteria no había sido dotada hasta el momento de estos artefactos en ese sector, a pesar de tener muchas casas particulares, negocios y un gran movimiento de vecinos. También se instalaron 15 unidades entre las vecinales Paisaje del Paraná, San Roque y 1° de Julio.Este miércoles, se distribuyeron 10 en vecinal Los Berros, 12 en Cuarteles y 18 en Antonini.