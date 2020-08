El Concejo Deliberante de Paraná invita a participar de un torneo de videojuegos

El Honorable Concejo Deliberante de Paraná, lanzó, este miércoles, la invitación a participar de un torneo de video juegos "Paraná E- Cup". La competencia se basará en dos juegos famosos que son el Counter strike global offensive y League of Legends. Además, se dictarán talleres dentro del torneo para que los jóvenes vean a esta área como una posibilidad de profesionalizarse en los deportes electrónicos."Venimos desarrollando una serie de capacitaciones para los jóvenes en base a sus intereses, es por ello que plantemos un torneo en deportes electrónicos", señaló la viceintendenta de Paraná, Andrea Zoff, aEsta competencia cuenta de dos aristas "una de ellas es la recreación, los jóvenes se encuentran siempre en la virtualidad, es algo que tiene que ver con el trabajo en equipo y la creatividad. Además, el otro punto importante es que se va a dictar un taller que se va a realizar dentro de este torneo y tiene que ver con la profesionalización de los deportes electrónicos", apuntó."Apelamos a que los jóvenes puedan visualizar estos temas con el desarrollo de la programación y electrónica, lo vean como una salida laboral posible", indicó la viceintendenta.Por otro lado, el secretario de Desarrollo Social, Nicolás Mathieu, indicó que "los videojuegs ya no están relacionados solo al ocio, sino que es un deporte electrónico que requiere preparación física y es una posible salida laboral"."El deporte electrónico es un video juego que lleva al jugador a exigencia límites y desarrolla capacidades en .la comunicación y la toma decisiones en el corto plazo", mencionó uno de los encargados del torneo.En este sentido apuntó que "la competencia consiste en dos disciplinas que van a ser los juegos Counter strike global offensive y League of Legends. Pueden participar todos los chicos a partir de los 13 años, y se va a organizar en forma online".Los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el 13 de agosto, ya que el torneo comienza el 14 y culmina el 18. Las inscripciones se realizan a través de las redes sociales del Concejo Deliberante, Facebook: https://www.facebook.com/HCDParana