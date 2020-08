Diamante sale de la fase de aislamiento y habilitan nuevas actividades

Foto 1/2 Foto 2/2

Este martes, en la sala de conferencias del Multiespacio de la Dirección de Cultura, el intendente diamantino brindó un informe sobre la situación actual en el marco de la emergencia sanitaria y anunció la salida de la etapa de aislamiento.



"Queremos anunciar el fin del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Hemos logrado el objetivo de frenar la línea de contagio, lo que ha sido muy importante para Diamante", sostuvo.



El intendente destacó que "es fruto del acompañamiento de toda la comunidad, porque se pueden disponer muchas medidas, pero sin el compromiso de muchos esto no se podría haber logrado".



"Tenemos aún nueve casos activos, y 38 personas aisladas, cuando en el momento más crítico de la situación llegamos a tener 450", explicó.



Asimismo, mencionó que "hoy tuve audiencia con la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, donde le manifesté la situación en Diamante y lo que tuvimos que afrontar como Estado Municipal ante la emergencia sanitaria". También "lo que se ha hecho" desde el trabajo del Hospital San José y los distintos efectores de la ciudad.



"Quiero transmitirles las felicitaciones de la Ministra", porque desde el gobierno provincial se observó el caso de Diamante y "cómo lo hemos logrado". "Es un orgullo que los vecinos se hayan puesto la camiseta", subrayó Darrichón.



"Hoy estaremos informando a través de un Decreto (N276) cómo se vuelven a habilitar distintas actividades. Esto no significa que no debemos cuidarnos, debemos extremar las medidas de seguridad porque es la forma que tenemos para seguir atravesando esta pandemia".



Por otra parte, el Intendente Darrichón mencionó que "hemos adherido al DNU de Nación, entre otros factores importantes, porque el informe de la Comisión de Emergencia de Diamante nos demostró que los contagios mayoritariamente se dieron en reuniones. Esa fue la movilidad que tomó el virus para que se produzcan contagios. No ha pasado que un paciente se contagie en el banco o en la farmacia", ejemplificó.



Finalmente, dijo que "todos tenemos ganas de estar con la familia y amigos, pero hoy es necesario realizar este esfuerzo. El virus no está circulando porque la mayoría de los diamantinos se cuidaron. Es mérito de un sistema de salud que ha trabajado bien y de unos ciudadanos comprometidos", concluyó.



Decreto 276

Se habilitan actividades gastronómicas, hoteleras, deportivas y recreativas individuales. Actividades náuticas con uso de embarcación; habilitación de gimnasios. Las actividades deportivas individuales caminatas, trote y ciclismo.



PRORROGAR los alcances de los artículos 1º (uso obligatorio del tapabocas), 2º (cierre nocturno de comercios), 3º (notificación datos de pasajeros para actividades de remis o taxis) y 4º (punto de ingreso y controles en Strobel) del Decreto Nº 263/2020



ADHERIR al Decreto Nº 1160 GOB, en todas sus partes, que habilita la práctica de los siguientes deportes individuales: Bochas, tenis de mesa, ajedrez, atletismo, patín artístico y de carrera, motociclismo y automovilismo, beach vóley, padel en cancha cerrada, gimnasia deportiva, natación y esgrima. La autorización para su práctica así como el cumplimiento de los protocolos pertinentes son competencia de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Diamante.