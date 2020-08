Iosper solicita a los afiliados que las órdenes se pidan a través de internet

Institucionales En dos semanas IOSPER otorgó más de 5500 turnos a sus afiliados de Paraná

La obra social provincial, Iosper solicitó a los afiliados que pidan turno solamente por casos de urgencia y que en lo posible al resto de los tramites los realicen a través de internet, debido a que hay una gran cantidad de demanda de turnos presenciales."La gran demanda de los turnos, un 57 por ciento, son para ordenes, y eso quiere decir que el afiliado sigue sin utilizar desde su casa la opción de imprimir la orden online", indicó a, Nancy Asselborn, integrante del directorio.En este sentido añadió que ", y hay otros números de contacto para consultas generales", remarcó.A su vez explicó que las delegaciones de San Benito, Colonia Avellaneda, y Oro verde, continúan atendiendo sin turno y es solo por orden de llegada."En diez días se otorgaron 5726 turnos, un promedio de 60 turnos diarios, y el 67 por ciento de esos turnos se concentra en la sede de calle Gualegucyhú", sumó Asselbron.Y remarcó: ", es decir que los afiliados de Paraná si lo desean pueden hacer trámites en las oficinas de Oro verde, San Benito, o el interior de la provincia".Ante la consulta sobre las colas que se generan en la puerta de las dependencias, la directora, dijo que "tuvimos que adaptarnos a la nueva modalidad e ideamos nuevas estrategias para atender a los afiliados siempre con las condiciones adecuadas"."Hasta ahora la queja había sido sobre el cumulo de afiliados en las puertas de Iopser desde que comenzó la pandemia", mencionó.A su vez, indicó que "en este momento es IOSPER está atendiendo todo tipo de trámites, pero priorizan las urgencias".La obra social, implementó un sistema de turnos telefónicos que "a nuestro entender ha sido muy beneficioso, mas allá de todas las quejas o reclamos de afiliados por faltas de respuestas inmediatas, pero ahora más de una o dos personas no están esperando en la vereda", argumentó.Esta modalidad se instaló en la delegación de calle Gualeguaychú desde el día 16 de julio, y a partir del día 20 en las oficinas de avenida Almafuerte y calle Laprida.En la sede de Iosper Paraná I de calle Gualeguaychú, cuenta con tres líneas telefónicas que se pueden llamar desde las 07:30 hasta las 13:30 y la atención es de 9 a 17.En cambio "en las otras delegaciones hay una línea disponible para cada oficina y la atención es de 07:30 a 13:30", sumó."Para los que se comunican por menaje de whatsapp, les pedimos que no manden mensajes de audios, y no realicen llamado, sino que sean para mensajes escritos, a las 13:30 la comunicación se corta, pero todos los mensajes que entran después de ese horario se contestan al otro día y se otorgan los turnos", dijo Asselborn.En este sentido, solicitó: "La gente no tiene que desesperarse con las llamadas telefónicas, hoy por hoy tenemos siete líneas funcionando y hay seis personas que están abocadas a recibir la llamada, pedimos paciencia"."El afiliado que va a su médico de cabecera, tiene la opción de enviar por whatsapp la foto de la receta junto a sus datos e identificar la farmacia en la que quiere retirar su remedio y en el plazo de diez le entregan la medicación", señaló Asselborn.