La municipalidad de Colón recibió a gremios para explicar situación financiera

El intendente de Colón, José Luis Walser recibió en su despacho, junto al secretario de Gobierno, Pablo Trevisán, y de Hacienda, Gabriel Schild, a representantes de los gremios SiTraM y ATE.



Ambos sindicatos solicitaron la posibilidad de recomposición salarial para los empleados municipales, que como explicaron desde el Ejecutivo Municipal, no podrá concretarse en el corto plazo.



Una disminución en la recaudación del orden de los 61 millones de pesos, y una merma en los ingresos por coparticipación de 55 millones, generan una situación delicada en las arcas municipales de Colón, considerando que la recaudación por tasas se redujo y es menor al 40% del total.



Los gremios tuvieron acceso a la situación financiera del municipio, afectada tanto por la merma en la coparticipación provincial como en la baja de la recaudación en el municipio, acumulado desde marzo a la actualidad.



En ese sentido, se elevará un pedido al gobernador de Entre Ríos para poder paliar la delicada situación que afecta el normal funcionamiento del municipio, con el pago escalonado de salarios.



Adolfo Camanduli, secretario del sindicato municipal SiTraM, dijo al finalizar el encuentro: "Habíamos hecho un pedido recomposición mediante nota el lunes, hoy nos recibieron el Intendente, el secretario de Gobierno y de Hacienda, nos informaron del déficit de 55 millones aproximado que tiene el municipio".



"La municipalidad está con las cuentas en rojo por eso se vienen pagando los sueldos en dos partes y se está adeudando parte del aguinaldo que será pagado dentro de unos días según nos confirmaron", expresó Camanduli.



A lo que agregó: "Se elevará pedido a la provincia solicitando que la municipalidad también sea beneficiada con los subsidios que se está otorgando a la parte privada que también se haga a la parte pública para que todos los empleados municipales puedan percibir el sueldo de una sola vez" reveló.



A su turno, Mariano Silva, secretario de Finanzas de la seccional ATE de Colón, afirmó: "Principalmente se solicitó una recomposición salarial, dado los números que se presentaron del municipio que tiene las cuentas complicadas, no se va a poder llegar a esta recomposición" sostuvo.



Y dijo en ese sentido: "Pero quedamos de acuerdo en algunos puntos, como llegar a tiempo y forma, avisar al compañero que dentro de las posibilidades que se pueda recibir ayuda de la provincia, y no desamparar al municipio de Colón, se va a poder recomponer, no en este momento porque entendemos la situación crítica", puntualizaron desde ATE.