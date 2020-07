Continúan bajando las ventas en los comercios de Gualeguaychú

El Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (CDCI) elaboró un nuevo informe que abarca tanto las ventas en el periodo junio-julio como las expectativas a corto plazo, acceso a beneficios estatales, entre otras cuestiones.



Como es habitual, el CDCI encaró un nuevo informe a partir del cual se desprenden los siguientes datos sobre la realidad actual del comercio y la industria en Gualeguaychú. Comportamiento de ventas

A raíz de la pandemia de Covid-19 y todas las circunstancias por las cuales transita el comercio, se decidió la comparativa con el mes anterior (junio) y no con igual mes del año anterior a fin de detectar la real situación de rotación de stock en las Pymes locales.



La estadística refleja que, nuevamente, se registró una caída en las ventas de un 63,2% mientras que el 27,6% mantuvo el nivel de ventas. Por otro lado, el 9,2% logró un incremento aunque vale aclarar que se trata de comercios ligados al rubro alimenticio. Nivel de endeudamiento El 64% de las Pymes locales se endeudó por distintas razones:

- Pago de impuestos, tasas /Alquiler: 34,9%

- Inversión: 16,3%

- Pago de sueldos: 12, 8%

- Sin deuda: 36% Acceso a beneficios estatales El 67,8% manifestó no haber accedido a ninguno de los beneficios que el Estado, en sus distintos niveles (nacional, provincial y municipal), ofrece a los sectores afectados por la crisis generada por la pandemia de Covid-19.



Este dato respalda las innumerables gestiones que realizó y realiza el CDCI reclamando más beneficios y mayor accesibilidad para los comercios e industrias comprometidos en su realidad económica.



Por otro lado, el 32.2% accedió a beneficios dentro de los cuales se destaca el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Ventas online La institución que representa a las Pymes locales ha llevado adelante capacitaciones destinadas a promover el e-comerce en la ciudad ya que es un factor importante para tener en cuenta no sólo por la pandemia de Coronavirus, si no en las ventas futuras.



Esto motiva que sea un indicador necesario a la hora de concretar la encuesta. El 75% expresó vender menos del 20% vía plataformas electrónicas. Sin embargo, un sector (14 por ciento) destacó que sus ventas a través de medios web representan el 40% del total mensual. Posible cierre de comercio Debido a la cantidad de locales que cerraron sus puertas y quedaron vacíos en alquiler, se consultó a los comerciantes si evaluaban bajar las persianas.



El dato resulta alentador e interesante ya que el 74% no piensa en un cierre pero un 24% lo está meditando en base a distintas variables como el elevado costo de los alquileres y los servicios, sumado a la fuerte presión fiscal. Posibilidad de inversiones Un 44% no invirtió por dos fuertes motivos: la ausencia de ahorro y la falta de confianza (concepto vital para generar inversión).

El dato positivo es que el 56% decidió invertir en: renovación y fortalecimiento de stocks inventarios (20%), manejo de redes sociales y publicidad (18%), tecnología (11%), en RRHH (4%), reformas en local (2%). Expectativas económicas En el informe del pasado mes de mayo, el CDCI había reflejado que "es importante observar este indicador dado que las expectativas reflejan el Estado de situación sobre el cual se deberá de trabajar ya que el porcentaje de encuestados con expectativas positivas se encuentra en el orden del 10%."



Para el periodo junio-julio, un 17% afirmó tener buenas expectativas lo que representa una leve mejoría.

Sin embargo, un 54% cree que todo seguirá empeorando mientras que el 29% restante expresó que la situación continuará de igual manera.