Se habilitan las actividades religiosas en Concepción del Uruguay

A través del Decreto municipal Nº 26.406, en su artículo primero, se adhiere en todos sus términos, en lo estrictamente referente y/o competente a la Administración Pública Municipal, al Decreto N° 1053/20 dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos, que "permite las actividades religiosas de las organizaciones inscriptas en el Registro Nacional de Culto". La norma autoriza el desarrollo de actividades religiosas durante todos los días en el horario de 08:00 a 20:00.



En este sentido, los responsables de las iglesias en la ciudad, deberán solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, el Protocolo elaborado por las autoridades provinciales en el que consta las medidas de seguridad a contemplar que, entre otras; destaca que las personas que concurran a las distintas iglesias, no podrán permanecer más de una hora en el lugar. Además se deberá disponer de personal de limpieza que higienice, ventile y repase los lugares comunes de cada templo a fines de mantener la higiene y seguridad que amerita la situación que se vive ante la pandemia.



Gastronómicos



En otro sentido, también se adelantó desde la Municipalidad, que este jueves, se conocerá un nuevo Decreto que introduce modificaciones al Decreto N° 26.391 en donde se destaca esencialmente, el cese de todas las actividades a partir de las 23 de cada día en Concepción del Uruguay.



La normativa permitirá al sector gastronómico bajo las modalidades de café, café con expendio de bebidas, restaurante, pizzería, rotisería, grill, fast Food, heladería, casa de comidas, salón de té, parrilla, patio cervecero, cervecería o cualquier otro tipo de denominación popular que identifique a este tipo de locales -con o sin servicio de mostrador y mesas; atender hasta la hora 24 durante todos los días, es decir, que se incluye una hora más de lo estipulado hasta el momento. Además, quedarán habilitados los servicios de "Delivery", y la conocida popularmente como "para llevar" o "take away".