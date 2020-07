Familias de Larroque y Villaguay salieron preadjudicadas en sorteo de viviendas

El gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), realizó el sorteo de 22 unidades habitacionales que ejecutan en las localidades de Larroque y Villaguay, con financiamiento del programa Primero tu Casa.



Para Larroque se sortearon 15 viviendas y en Villaguay siete viviendas, y las familias que participaron del mismo, se inscribieron y actualizaron sus datos a través de la página web del IAPV que se implementó a comienzos de 2018. La próxima semana se realizará el sorteo de 10 viviendas para Santa Anita, cinco para Santa María y Las Margaritas, y cinco para Arroyo Burgos.



Los actos, que se desarrollaron en la sede del organismo en Paraná, fueron encabezados por el presidente, Marcelo Bisogni; certificado por la Escribanía Mayor de Gobierno y transmitido en vivo por YouTube y Facebook de la repartición provincial.



El titular del IAPV dijo que "este tipo de actos son trascendentales, porque la vivienda es el núcleo en el que una familia se desarrolla, el lugar donde puede estar segura y feliz". Por eso las viviendas que se sortearon, ayudarán a lograr el arraigo de la gente que ha decidido vivir, formar su familia y llevar su proyecto de vida en su lugar de origen", remarcó el directivo.



"Este programa propio de viviendas, nos permite mejorar las condiciones de vida de los entrerrianos y fortalecer el proceso de reactivación económica de la construcción en cada localidad donde construyan nuevas viviendas", subrayó.



Por su parte, el intendente de Larroque, Leonardo Hassell, destacó "la significancia que ofrece un sorteo, que en el caso de nuestra ciudad hacía cinco años que no se daba y que no solo demuestra transparencia, sino también una cuestión profunda: la del verdadero sentido que tiene para muchas familias poder acceder a sus viviendas".



Acotó que "hay cuestiones que no tienen precio, más allá del valor material que hoy tiene una vivienda, nada supera el valor de un hogar propio, en familia o en pareja, porque una casa da pertenencia y fortalece al grupo familiar".



En tanto, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo, valoró el programa Primero Tu Casa que "ha sido generador de soluciones habitacionales en épocas difíciles que estamos atravesando."



Puso de manifiesto además, "el compromiso del gobernador de Gustavo Bordet de llevar adelante estas obras en las diversas localidades de nuestra provincia. Además, moviliza las economías regionales y genera fuentes laborales de manera directa e indirecta". Detalle de los sorteos Larroque 15 viviendas



En primer lugar, se sorteó el cupo de discapacidad. Del cual salieron beneficiados un titular y dos suplentes.

Luego, se realizó el sorteo de cinco titulares de viviendas de dos dormitorios y 10 suplentes.

Se efectuó además el sorteo de tres titulares de viviendas monoambientes y seis suplentes.

Finalmente se realizó el sorteo de seis titulares viviendas de un dormitorio y 12 suplentes.



Villaguay siete viviendas



En primer término, se sortearon dos viviendas titulares de dos dormitorios y cuatro suplentes.

Seguidamente, se realizó el sorteo de un cupo de discapacidad titular y dos suplentes.

Además se efectuó el sorteo de un titular de viviendas monoambientes y dos suplentes.



Por último se realizó el sorteo de tres titulares de viviendas de un dormitorio y seis suplentes.