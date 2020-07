En Viale habilitaron la práctica del "metegol humano"

Según lo establecido en el Protocolo de Metegol Humano , esta actividad establece una distancia obligatoria entre los jugadores y consiste en jugar en una cancha dividida en rectángulos, con dos equipos de cinco jugadores que se ubican cada uno en un sector determinado pudiendo jugar con toques, evitando el contacto directo entre ellos.Cada jugador deberá inscribirse al partido completando planilla con datos personales y aceptar/firmar declaración jurada en la que se exponga que no estuvieron en contacto con afectados por el COVID-19, que no presentan síntomas característicos (fiebre) y que cumplirán con las medidas estipuladas por el predio.Según las reglas, entre otras cosas, el ingreso del público es limitado, no se permitirá ingresar a mayores de 60 años ni espectadores, excepto, si los jugadores son menores de edad y deban estar acompañados de un mayor responsable.Los jugadores deberán usar el tapabocas dentro del predio, (sólo podrán quitárselo dentro de la cancha), e ir ya cambiados para jugar, para evitar el uso de vestuarios.En el lugar, se dispondrán "estaciones" de limpieza de manos, se diferenciará el ingreso y la salida de personas, por caminos y/o puertas diferentes, no se habilitarán las duchas y se estipulará un tiempo de 15 minutos entre cada partido, para evitar el cruce de personas y poder realizar las desinfecciones pertinentes."Es importante cumplir con lo establecido en el protocolo para el desarrollo de esta actividad recreativa y ser responsables con las medidas de salubridad recordando que prevenir es responsabilidad de todos", indicaron desde el municipio vialense.