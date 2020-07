Ciudadanos de Urdinarrain que viajen a Gualeguaychú deberán hacer cuarentena

Desde este sábado, todos los vecinos de Urdinarrain que viajen a Gualeguaychú, a su regreso deberán realizar una cuarentena de 14 días.



En diálogo con La región, el vice Intendente de Urdinarrain, Jorge Rieheme indicó "hemos tomado la decisión de establecer la cuarentena a quienes viajen a Gualeguaychú, salvo las actividades esenciales. El resto, si viaja a Gualeguaychú, deberá hacer el aislamiento o cuarentena por 14 días".



Rieheme destacó que "la intención de esto es bajar la circulación, no podemos tener una circulación cero. Pero queremos desalentar los viajes sin justificación". Dijo que "tenemos mucha interacción con Gualeguaychú, ciudad donde se están registrando casos de Coronavirus todos los días y con la recomendación sola evidentemente no alcanza".



El decreto entraría en vigencia desde este sábado 25 de julio y hasta el 3 de agosto. Cabe destacar que esta restricción no afectará al personal esencial.