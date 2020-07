Santa Ana pasó a la etapa de "Distanciamiento social"

El intendente de Santa Ana, departamento Federación, Rogelio Zanandrea, confirmó que, tras 20 días de no registrar nuevos casos de coronavirus, la localidad pasó a la fase de distanciamiento social.



"Afortunadamente hoy hace 20 días Santa Ana no registra nuevos casos de coronavirus, el último se registró el 3 de julio, pero además el domingo pasado se dieron de alta los últimos pacientes que habían contraído la enfermedad", confirmó el presidente municipal.



Zanadrea adelantó que "gracias al esfuerzo de los vecinos" a partir del lunes la localidad saldrá de la fase uno de aislamiento total -en la que estuvo durante tres semanas- y hasta el próximo domingo pase a la etapa de distanciamiento social.



"Vamos a habilitar solo algunas actividades mientras monitoreamos cómo se comporta la sociedad. Creemos que en esta etapa es fundamental el compromiso social para no tener que volver a la fase uno", dijo.



Por ello, anticipó que los comercios deberán continuar con los protocolos que incluyen el uso del barbijo y una cantidad limitada en el ingreso a los locales comerciales, entre otras. "Desde el municipio diariamente se hace una inspección respecto de la capacidad de personas que pueden estar adentro y el uso del barbijo. Además, a partir de la etapa de distanciamiento extendimos el horario de atención hasta las 20, y de a poco vamos a ir semana tras semana ganando algunos espacios", comentó.



Respecto de los cuidados, el presidente municipal indicó que continuarán con la aplicación de protocolos de higiene y bioseguridad en el único ingreso que tiene la localidad: "Nosotros tenemos un retén en el ingreso que fue instalado hace tres semanas y que es estricto".



Por ende se continuará con prohibición de ingreso a aquellas personas que no residen en la localidad provenientes de los puestos de Mercado de Buenos Aires, donde hay un alto nivel de circulación del virus.



En ese sentido, confirmó que ningún camionero que ingresa a Santa Ana llevó el virus, ya que no se bajan en el Mercado y trabajan con cabinas selladas.



Por último, destacó el comportamiento de los vecinos de Santa Ana, quienes pese a "tener una vida social muy activa, han sido muy obedientes cuando el Estado impuso algunas medidas": "Esto quedó demostrado con el cese de los contagios desde hace tres semanas, pero además vimos que tomaron conciencia de lo que ocurrió", finalizó. (APF)