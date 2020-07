Concordia:A cuánto ascienden las multas por fiestas privadas y no uso de barbijo

El Concejo Deliberante de Concordia aprobó una nueva medida por la que se vieron modificados los valores de las multas dirigidas para el responsable de un domicilio donde se descubra una fiesta privada o una reunión social en la ciudad, que como ya es conocido están prohibidas.



Al respecto, el secretario de Gestión y Coordinación de la Municipalidad, Fernando Barboza, explicó a Diario Río Uruguay que "antes de la modificación, las multas tenían un valor cercano a los $20.000, pero ahora podrían ascender hasta los $70.000".



Sobre esto, Barboza destacó que "esto fue muy meditado por el intendente porque realmente no queríamos llegar a esto, ni a las multas por no usar barbijo, ni a las multas por las fiestas privadas, pero no ha quedado otra". De esta manera, "el Concejo Deliberante lo ha tratado y lo ha aprobado, entonces nosotros desde ahí lo que haremos será respetar el decreto", aclaró.



Incumplimiento del uso de barbijo

Por otro lado, Barboza especificó que las personas que no utilicen un barbijo o un tapabocas en la vía pública deberán enfrentarse a "una multa cercana a los $1000 o su equivalente en productos de higiene, alcohol en gel, guantes, lo que tenga que ver con los cuidados de la salud".



Sin embargo, esa será la multa en primera instancia, ya que incluso "podría aumentar hasta los $10.000", puntualizó.