El Hospital Gualeguaychú inicia la campaña de donación de sangre

El sábado 1 de agosto, personal del Hospital Gualeguaychú visitará el cuartel de Bomberos de Aldea San Antonio en busca de nuevos donantes para el Banco de Sangre de la ciudad, que es referencia en todo el departamento.



Las extracciones se realizarán desde las 7 de la mañana en una sala del cuartel de Bomberos, bajo todos los recaudos necesarios, y aquellos voluntarios interesados en donar sangre deberán sacar un turno previo al teléfono 03446-15-363418 para evitar el amontonamiento de personas.



"Cada gota cuenta" es una campaña de donación de sangre en la que se intenta concientizar la importancia de esta acción en la comunidad, que permite salvar vidas. En Gualeguaychú se recepcionan unos 150 donantes en forma mensual y con esta campaña se intenta replicar en otras localidades del departamento lo realizado en la ciudad cabecera.



Donar sangre es fundamental en los tratamientos y en las intervenciones urgentes. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. Asimismo, es fundamental para tratar a los heridos durante urgencias de todo tipo y cumple una función esencial en la atención materna y neonatal.



Para donar sangre debes:



- Tener entre 18 y 65 años



- Pesar más de 55 kilos



- Gozar de buen estado de salud



- Tener valores de presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados.



- No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días.



- No estar en ayunas al momento de la extracción (tomar mate, te o café, pero no lácteos)



- En el caso de los hombres no haber donado en un lapso menor a los 2 meses y las mujeres en un lapso menor a los 3 meses.