Vecinos de Colonia Avellaneda embellecieron los frentes de sus viviendas

Foto 1/2 Foto 2/2

Vecinos de Colonia Avellaneda participan de un concurso municipal que consistió en embellecer el frente de las viviendas durante el período de aislamiento ante la pandemia del covid 19.



En diálogo con Elonce TV, el vice intendente de la localidad, Gustavo Belluzo, contó que la iniciativa "surgió en el mes de abril, para que la gente le dedique un tiempo al frente de cada casa para embellecerlo; luego surgió lo del concurso en el cual se tenía que mostrar el antes y el después".



En el Facebook del Concejo Deliberante de Colonia Avellaneda, "la gente ya puede votar la casa que le parece más linda" y el que más Me Gusta coseche se llevará premios. "El primer premio es un televisor y después habrá órdenes de compra de corralones y ferreterías para que la gente lo use en la casa", dijo Belluzo.



Durante el tiempo de inscripción, se anotaron 11 viviendas que son las que participan del concurso.



Por su parte, Malvina, una vecina que decoró su casa, contó que "estaba todo pelado, sin vida y en este tiempo de tanto impedimento de contacto, esto fue un mimo al alma para los vecinos porque nos unimos sacando lo más bello de nuestro interior para compartirlo con la comunidad".



Su trabajo se basó "en el reciclado y la restauración: pique las piedritas de mármol para rodear la palmaera, barnicé planteras viejas, y de la misma palmera use las hojas para decorar. Fue un entretenimiento", indicó que ayudó a los vecinos a despejarse en épocas de aislamiento. Elonce.com