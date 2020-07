En Concordia se labraron unas 100 actas por el no uso del barbijo

El secretario de Administración y Gestión de Gobierno, Fernando Barboza contó que durante la noche del domingo también se realizaron operativos tendientes a detectar infracciones a la cuarentena vigente."Fue sorprendente porque fue más del doble que en el sábado", contó el funcionario. Subrayando que "hubo muchísimas denuncias, 85 para ser exactos, y 62 actas confeccionadas", en su mayoría teniendo en cuanta la prohibición para realizar reuniones sociales.Además, el funcionario contó que, durante el fin de semana, se realizaron aproximadamente 100 actas de infracción "por el no uso del barbijo".Por último, Barboza recordó que para denunciar incumplimientos, se puede llamar o enviar un mensaje por Wathsapp a los teléfonos 3454048341 y 3454048337.Teniendo en cuenta la pandemia, "queremos que la situación no se desborde, seguiremos controlando porque esto fue los que no llevó a ser una ciudad tranquila", remató. (Diario Río Uruguay)