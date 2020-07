Desde el lunes, sanatorios de Concordia suspenden la atención de IOSPER

Las negociaciones entre la Cámara de Clínicas y Sanatorios de Concordia y el IOSPER para la firma de un nuevo convenio no arrojaron hasta el momento resultado alguno.



"Nos habían pedido 15 días, plazo que ya se agotó sin que haya ninguna respuesta", explicó a El Entre Ríos uno de los directivos de la entidad. En consecuencia, no habiendo ninguna relación contractual vigente entre las partes, los prestadores resolvieron que, desde este lunes 20 de Julio, se suspende la atención a los afiliados por obra social.



"Desde el lunes - indicaron desde la Cámara -, se corta la atención a los afiliados de IOSPER por obra social, porque no hay más convenio. Pero no se les cobrará como pacientes 'particulares', sino el arancel que está pactado con IOSPER para cada prestación, con recibo de ley, para que puedan tramitar el reintegro".



Esta modalidad continuará "hasta que se firme un nuevo convenio", agregaron desde la entidad que representa a las clínicas y sanatorios de la capital del citrus.



Respecto de lo que está en juego en las negociaciones, recordaron que no hay discrepancias respecto de los aranceles: "No estamos pidiendo aumento. Estamos solicitando un nuevo convenio más acorde con la realidad, para que no se atrasen tanto los pagos. Eso es todo".