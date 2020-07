Más de 700 estudiantes de UADER pudieron rendir en las mesas virtuales de julio

La Facultad de Ciencias de la Gestión desarrolló de manera íntegramente virtual el primero de los llamados correspondientes a las mesas de examen del turno Julio/Agosto. Como ocurriera en mayo, estudiantes de los distintos años, carreras y sedes que ofrece esta Casa de estudios tuvieron la posibilidad de rendir sus exámenes finales y continuar su recorrido académico.



En total, fueron más de 700 los alumnos y las alumnas que rindieron al menos una materia, entre los que se encontraron 22 nuevos egresados, 35 ingresantes que afrontaron su primer examen final y más de 650 estudiantes de años intermedios que al rendir virtualmente siguieron avanzando en su carrera.



Luego de que la institución hubiera superado un nuevo desafío en este particular año, el Decano Luciano Filipuzzi puso énfasis en el rol de los distintos claustros para mantener en funcionamiento activo los distintos estamentos de la Facultad, incluída la realización de los turnos de examen. "No tengo ninguna duda de que las mesas virtuales son el resultado de un esfuerzo que se viene dando en toda la comunidad de la FCG.", explicó.



Al respecto, argumentó: "Cada una de las personas que forman parte de nuestra Facultad supieron adaptarse a un contexto sanitario extraordinario, que nos afectó no solo en el plano laboral sino también en lo personal. Tuvimos que aprender a combinar las tareas laborales y educativas en el espacio hogareño; y aún así los resultados fueron destacables. Por eso para mí, como Decano de la Facultad de Ciencias de la Gestión, es muy importante reconocer y agradecer el aporte que ha realizado el cuerpo docente y estudiantil, y todo el personal administrativo, técnico ? profesional".



Si bien puso énfasis en que "la educación presencial es irremplazable, y sin dudas volvería a los encuentros cara a cara, donde los y las estudiantes se encuentran con sus docentes en el espacio áulico y donde el contacto permite que el contenido sea mucho más enriquecedor y motivador que lo que representa a través de la pantalla", Filipuzzi valoró lo hecho de manera virtual para superar la coyuntura actual. En este sentido, remarcó: "Lamentablemente este 2020 nos trajo otros planes y con ello, otras responsabilidades. El principal compromiso que asumimos fue continuar con las clases, porque de ninguna manera aceptaríamos la pérdida de tiempo en el calendario universitario como método de cuidado. Capacitarnos y adaptarnos a la nueva metodología de cursado permitiría que miles de estudiantes pudieran continuar con sus proyectos de vida, desde sus casas y cuidándose. Y en esa decisión, sentimos un gran acompañamiento de todas y todos los docentes".



"La Facultad no detuvo su funcionamiento en ningún momento del cuatrimestre. Desde la aparición de la pandemia y el consecuente aislamiento, analizamos distintas alternativas y tomamos medidas para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con el eje puesto en salvaguardar la salud de toda la comunidad académica", amplió.



Por otra parte, dentro del balance de las mesas, el Decano sostuvo: "En esta primera instancia de las mesas de Julio-Agosto, 35 alumnos ingresantes pudieron rendir su primera materia, y más de 20 se pudieron egresar y convertirse en nuevos profesionales. De todos modos, si vamos a hablar de números, el dato más destacable es que 5.000 estudiantes pudieron continuar con sus estudios, aún en un año tan extraño como el que nos toca atravesar. Ese dato en particular me parece importante destacar, pues detrás de cada uno de esos números se encuentran personas con proyectos personales y familiares que no pueden esperar la vuelta a las aulas, mucho menos cuando está en nuestras manos la responsabilidad de adaptarnos a la virtualidad", concluyó.



Nueva experiencia de mesas virtuales



Esta fue la segunda vez que desde la FCG se afronta la realización de las mesas de examen de manera íntegramente virtual, garantizando el derecho al aprendizaje de los estudiantes y el derecho de nuestros docentes a desarrollar su pleno trabajo. La primera experiencia había sido durante el turno de mayo, pero como habitualmente ocurre el llamado de mitad de año representa un caudal más numeroso de estudiantes y docentes involucrados.



En este nuevo turno, primero de las mesas de julio/agosto, 715 alumnos y alumnas de diversos años, carreras y sedes de la FCG rindieron al menos una materia.



De este número se desprende que hubo 35 ingresantes que pudieron rendir su primera materia; 22 nuevos egresados, tanto por haber rendido o promocionado su última materia, y 658 alumnos de entre segundo y cuarto año de las diferentes carreras que participaron de las mesas. Vale destacar la importancia de este último segmento porque representa un segmento de estudiantes a los que la realización virtual de las mesas les posibilitó mantener su desarrollo y el plan que se habían trazado con anterioridad, inclusive desde antes del comienzo del año.



El rol de docentes y estudiantes



El Secretario Académico, Prof. Román Scattini, también se refirió a esta experiencia, poniendo especial foco en el desarrollo global del primer cuatrimestre, el cual debió llevarse a cabo de manera virtual. Al respecto, destacó el profesionalismo del cuerpo docente y agradeció "profundamente a cada profesor y profesora por no haberse echado para atrás ante las dificultades, sino dar todo de sí para enfrentar la situación".



"Es necesario valorar la paciencia y la dedicación, así como también la comprensión de que bajo estas nuevas situaciones de trabajo en aulas virtuales se puede proyectar y rehacer la trayectoria educativa con claridad", agregó.



Para llegar a estos resultados, Scattini remarcó que "desde el primer momento en la Facultad intentamos dar reglas claras y espacios de capacitación; eso permitió que los docentes se organicen y proyecten su vida académica. El tener un marco claro y seguro ayudó a que cada docente tuviera lo necesario para determinar el proceso educativo y el procedimiento que cada cátedra necesite, así como también la posibilidad de concretarlo".



Vale destacar que al regreso del receso invernal, y antes del inicio del segundo cuatrimestre, se llevará a cabo la mesa correspondiente al segundo llamado del Turno/Julio Agosto, dando cumplimiento regular al calendario Académico.