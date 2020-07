Presentaron el protocolo para trabajadores de comedores escolares

A instancias de un pedido de UPCN, el Ministerio de Desarrollo Social está realizando la compra de máscaras faciales que según nos adelantaron, se entregarían la próxima semana. "Sin mamparas o máscaras faciales no es posible seguir adelante con la entrega de viandas", aseguró nuestra Secretaria Gremial, Carina Dominguez.



"Estamos en conocimiento de que los comedores han recibido refuerzos de partida para la compra de materiales de higiene y protección personal, es por ello que le pedimos a los compañeros y compañeras que exijan que se provean de estos insumos para cumplir con las normas de seguridad. El Sindicato denunciará ante la Dirección de Comedores si hay faltante de alcohol en gel, lavandina y demás materiales para disminuir los riesgos para la salud de los compañeros y compañeras", señalaron.



También se solicitó capacitación y se adelantó que "en aquellos comedores donde no estén garantizadas las condiciones vamos a pedir que se suspenda el servicio".



"Estos temas son los que puntualmente el Gremio pretende dialogar con la Ministra de Desarrollo Social, ya que hay definiciones que no son técnicas sino políticas. Por eso esperamos que en los próximos días se facilite una audiencia para discutir sobre las condiciones laborales, -principalmente de higiene- del personal de comedores", dijo Dominguez.



En otro orden, el día lunes UPCN va a realizar una reunión provincial de forma virtual con trabajadores del sector de toda la provincia para dar a conocer y capacitar acerca de este protocolo y a su vez, escuchar las dificultades que se presentan para implementar esa reglamentación.



El documento



Consta de un protocolo que contiene: las pautas generales de prevención del covid-19, medidas de higiene personal, consideraciones para el lugar de elaboración y armado de viandas (cocinas), consideraciones para los comedores y entrega de viandas, generalidades para la limpieza y desinfección, referencias en cuanto a sintomatología y procedimientos ante casos sospechosos, etcétera.



Está basado en el "Manual de Medidas Preventivas ante el Covid-19 en Cocinas y Comedores Comunitarios" que presentaron el Ministerio de Salud de la Nación, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la Nación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el SENASA y fue suscripto por funcionarios de salud de la provincia.