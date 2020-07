Personal del hospital de Seguí hace el seguimiento de aislados por coronavirus

Sociedad En Seguí hay más de 10 aislados por la persona fallecida de coronavirus

Era oriundo de Seguí el primer fallecido con coronavirus en Entre Ríos. Se trataba de un paciente de 85 años que registraba severas patologías subyacentes y complicaciones pulmonares y que había sido derivado al Hospital San Martín, donde se produjo el deceso."Hacía 11 años que estaba postrado en una cama", remarcó Olivo en comunicación con Elel programa que se emite por"Hubo casos sospechosos que fueron hisopados y dieron negativo; y en este momento, no tenemos pacientes aislados en el hospital", aclaró.Respecto de la paciente con coronavirus, el directivo aclaró que la mujer "se desempeñaba en Administración, no en el área de producción, es decir que no tenía contacto con la planta, pero de todos modos por una cuestión de seguridad, se puso en aislamiento se puso en aislamiento a todas las personas por 14 días"."Ahora está en Paraná cumpliendo la cuarentena", remarcó.