La policía intensificó los operativos de control en Concepción del Uruguay

El departamento Uruguay registra 17 casos de coronavirus y ante el aumento de positivos en distintos puntos de la provincia, autoridades de la municipalidad de Concepción del Uruguay junto con las fuerzas de seguridad aunaron criterios para fortalecer los controles. Se hizo hincapié en el uso obligatorio del barbijo y no se puede acceder a parques, plazas o paseos públicos.Además se anunció que la multa mínima por no usar tapabocas es de $6.000, pudiendo llegar a casi 300.000 pesos Este miércoles, se vio el amplio despliegue policial en distintos puntos de la ciudad. En este sentido, desde la Jefatura Departamental indicaron que "se continúa trabajando en el marco de la legislación vigente ante la Pandemia por COVID-19, con distintos operativos en diferentes zonas de la ciudad y el departamento".Desde la fuerza, solicitaron a los cuidados "tomar conciencia y tener cuenta el último decreto Municipal" que contempla las siguientes medidas:1) La actividad en ciudad, en todas sus modalidades, finalizará a las 23:00 horas, no permitiéndose alguna otra hasta las 08:00 horas del día siguiente.2) Las reuniones familiares sólo serán permitidas los días sábados y domingos entre las 12:00 y las 23:00 horas (máximo 10 familiares).3) Las actividades recreativas, aquellas desarrolladas al aire libre, se podrán efectuar solamente entre las 12:00 y las 18:00 horas.4) Se aplicarán fuertes multas y sanciones a quienes no usen barbijo en la vía pública y a quienes realicen fiestas privadas o reuniones sociales no permitidas.5) No está permitida la permanencia en los espacios públicos.6) Se recuerda que se encuentra vigente la normativa que establece que aquellas personas provenientes de localidades con transmisión del virus por conglomerado o comunitario, deben efectuar estricta cuarentena por el término de catorce (14) días. Asimismo se exigirá la realización de hisopado a su cuenta y cargo, a los siete (7) días de haber ingresado a ciudad, a quienes provengan de localidades con circulación comunitaria del virus.