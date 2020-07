Hospital de Viale dispuso un área para internar a eventuales pacientes COVID-19

"En Viale no se dieron casos positivos (de coronavirus), pero sí en las localidades vecinas, como en Seguí; trabajamos con un COES interno que realiza reuniones semanales para ponernos al tanto sobre cómo cada uno trabaja desde su área", comunicó a Elonce TV el director del hospital Castilla Mira de la localidad de Viale, Ramiro Bazán Molina.



Respecto al trabajo realizado en la institución en el marco de la pandemia por coronavirus, mencionó que "se ampliaron las salas de internación con una capacidad de 18 camas para casos positivos y remodelamos un área de habitaciones y servicios con cinco camas para casos sospechosos, gracias a aportes provinciales y municipales".



"Hemos tenido casos sospechosos, pero fueron todos negativos", comentó en comunicación con El Despertador.



"El ingreso a la guardia fue separado entre patologías respiratorias y consultas comunes para que los pacientes no tengan contacto entre sí; para la guardia respiratoria hay dos consultorios para adultos y uno pediátrico", agregó.



Bazán Molina destacó "la responsabilidad de los vecinos" y refirió la realización de "controles en el ingreso a la localidad, sobre todos a quienes llegan desde Paraná, donde hay circulación del virus".



Finalmente, reiteró las recomendaciones en relación al "uso de barbijos, mantener la higiene personal, evitar la aglomeración de personas, no salir si no es necesario y cuidar a nuestros adultos mayores que son los más vulnerables". (Elonce)