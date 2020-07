Licitaron una obra de gas natural para 1.500 familias de Paraná

El gobierno licitó una nueva obra de gas natural que beneficiará a 1.500 familias de Paraná. Se trata de una ampliación de más de 20.000 metros de cañería en la zona sur este de la capital provincial. La obra se financia con fondos provinciales sin costo alguno para los vecinos.



"Hoy estamos cerrando una etapa con esta licitación. Estamos muy conformes con el desarrollo de todo el proceso licitatorio. Es una obra que el gobernador Gustavo Bordet había priorizado para poder responder a toda la comunidad de Paraná en un trabajo articulado con la municipalidad y con todo el equipo técnico", comentó el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.



Agregó que "con esta obra vamos a habilitar una zona importante de la ciudad con un servicio tan necesario y que los mismos vecinos habían estado trabajando durante muchos años para concretar este proyecto. La política de energía es parte de la agenda de trabajo del gobierno provincial y del Ministerio en particular, a través de la secretaria de Energía, que cuenta con un plan de obras tanto en materia de gas natural como de electrificación", finalizó el ministro.



A su momento, el intendente de Paraná, Adán Bahl, señaló: "Estamos felices de poder cumplir la palabra empeñada, hoy como estaba previsto se está realizando la apertura de sobres. Es una obra que va a beneficiar a 1.500 familias de Paraná en la zona sur este, con una extensión de 21 kilómetros, totalmente financiada por el gobierno provincial".



"El año pasado con el gobernador nos comprometimos con los vecinos, ellos vienen hace muchos años pidiendo esta obra. Hoy concretamente el día llego y estamos felices de poder cumplir y de que los vecinos hayan confiado en el gobierno provincial y municipal", apuntó.



Bahl agradeció a todo el equipo del gobierno provincial, en especial al gobernador, y reiteró que "esta es una obra financiada 100 por ciento con fondos provinciales".



"Estamos muy felices, muy contentos, estamos todos los vecinos pendientes de esta licitación y de que se empiece la obra, la verdad que muy feliz", contó Stella Duche, una vecina de la zona.



Por su parte, Juan Domingo Sanabria recordó que "he estado cooperando con el barrio Santa María del Rosario y su zona de influencia, nosotros estamos trabajando desde el año 2000, es un orgullo poder concluir con esta obra, que esta gente pueda tener el tan preciado gas natural"



La obra



La secretaria de Energía, Silvina Guerra, dio detalle de la obra y su importancia. Explicó: "Queremos destacar que es una de las obras de ampliación más grandes de los últimos años, como decía el intendente, casi 21.000 metros de red, que van a abastecer a 1.500 familias, que una vez terminada la obra se van a poder conectar al servicio".



Señaló que "el presupuesto es de 70.800.000 pesos, tenemos ocho oferentes, se abren los sobres y comienza el proceso de selección de oferta para terminar con la adjudicación y firma de contrato entre 60 y 90 días. El financiamiento para esta obra es íntegramente provincial y no tiene costo alguno para los vecinos beneficiados con esta obra".