SUBE incorpora Whatsapp como nuevo canal de atención online

Con el objetivo de ampliar la atención online, SUBE abre su Whatsapp como una alternativa más para resolver gestiones y brindar respuesta a las consultas que surgen de los usuarios. Se podrán realizar gestiones ante pérdida de la SUBE o tramitar la tarifa social, entre otras.El personal de atención al usuario destinado a este canal se encontrará disponible para responder consultas de lunes a viernes de 8 a 20 h. para todo el país.Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los Centros de Atención presenciales fueron cerrados. SUBE sique apostando a la resolución de inconvenientes o respuesta a consultas de manera no presencial para que los usuarios y usuarias eviten salir de sus casas.Whatsapp se suma a los canales de atención online ya existentes como Facebook, Twitter, Instagram YouTube y el centro de contacto telefónico 0800 777 SUBE (7823).Trámites que pueden realizarse de manera online:- Registro de tarjeta- Consulta de saldo- Baja por pérdida, robo o rotura- Recuperación de saldo- Acceder a Tarifa Social Federal- Consultar Puntos SUBE y Terminales Automáticas- Consultar número de Tarjeta SUBE¿Cuáles son las consultas más frecuentes de los usuarios de SUBE?"Se borraron los números de la SUBE"Se pueden revisar apoyando la tarjeta en la app Carga SUBE. Si el celular no es compatible con la app, se puede consultar a través de las redes sociales oficiales de SUBE.¿Cómo cargar la tarjeta SUBE con débito o crédito?Ingresando a homebanking, aplicación de pago o un cajero. Elegir el monto y abonar la carga. Después es necesario acreditarla en la app Carga SUBE o desde una Terminal Automática.Pérdida, robo o rotura de tarjeta ¿cómo generar la baja?Si el usuario/a contaba con una cuenta creada, puede darla de baja:- Desde Mi SUBE (en argentina.gob.ar/SUBE) o app SUBE (para Android e iOs). Luego podrá asociar una nueva SUBE.- Llamando al 0800-777-SUBE (7823), opción 1 con datos personales clave SUBE. Se puede llamar todos los días, durante las 24 horas. Seleccionar el motivo de baja y asociar nueva tarjeta.Luego recibirá un correo electrónico informando si la tarjeta contaba con saldo y los pasos a seguir para recuperarlo. También se puede consultar llamando al 0800-777-SUBE (7823), opción 3.¿Para qué sirve tener una cuenta?Es importante para cuidar el saldo y acceder a la información de viajes realizados desde cualquier lugar:· Recuperar el saldo en caso de perder o romper la tarjeta.· Ver saldo, viajes y descuentos obtenidos.· Acceder a la Tarifa Social, en caso de pertenecer a los grupos beneficiarios.· Realizar gestiones en el sitio web, solo con clave SUBE· Recibir información de transporte públicoEn el Área Metropolitana de Buenos Aires los centros de atención se encuentran cerrados por prevención. De cualquier manera, SUBE sigue atendiendo de manera online y se abrieron nuevos canales de atención como Instagram y Whastapp.Desde la web oficial de SUBE se puede acceder a los Centros de Atención abiertos al momento en las distintas ciudades del país.¿Qué hacer ante un cobro de más en el valor de la tarjeta?Se puede realizar la denuncia llamando al 0800-777-7823 opción 4. También, a través de la app SUBE o de las Redes Sociales (Facebook y Twitter)Denunciar ayuda a identificar a los comercios que no estén actuando conforme al precio y normativas vigentes para SUBE (Res. N° 1953/2015 de la entonces Secretaría de Transporte) y poder sancionar al local.