Promueven el uso de barbijos transparentes para ayudar a personas sordas

El área de Discapacidad de la Municipalidad de Colón, junto al Observatorio de Discapacidad, comunicó que realiza una campaña de concientización sobre el uso de barbijos transparentes para que las personas con disminución auditiva y sordas puedan comprender el diálogo. La tarea de concientización se realizó en Farmacias de la ciudad, pero además, se difundió días atrás un video explicando distintas opciones para facilitar la comunicación."Las personas sordas o hipoacúsicas, no pueden entender cuando utilizamos los barbijos comunes, porque al no escuchar y al no poder leer los labios no van a comprendernos", explicó la coordinadora del área de Discapacidad, Lorena Schlottauer.Por ello, resaltó la importancia de que puedan usarse máscaras faciales o barbijos con transparencias para que puedan leerse los labios."Y si no tenés estas máscaras o barbijos especiales, entonces lo que podés hacer es pedir permiso, tomar distancia y hablar sin tu barbijo para que pueda leer tus labios", agregó.Como otra opción, se propone también: "si tenés que estar cerca, pedís lápiz y papel para que puedan escribir y de esa manera comunicarse", señaló Schlottauer.El video finaliza con el mensaje: "Desarrollemos la empatía, y para vos, quiero decirte, Colón te incluye".