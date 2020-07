Podrán reabrir los gimnasios en Gualeguaychú

Este miércoles, el Ejecutivo Provincial modificó el Decreto que habilitaba la reapertura de los gimnasios en ciudades sin casos activos de Covid-19, situación que dejaba a varias ciudades, entre ellas Gualeguaychú, fuera de la norma, por contar con casos activos.



Desde el COES local se envió al Ejecutivo un proyecto para modificar el decreto, haciendo un pormenorizado examen de la situación epidemiológica en la ciudad, indicando que, pese a que cuenta con casos activos, todos ellos están perfectamente aislados y bajo la supervisión del COES local y aislados, ya sea en efectores sanitarios o en lugares acondicionados para tal fin.



Pasado el mediodía del miércoles, desde la capital provincial se envió a los medios la copia de la resolución del Ejecutivo, que modifica el decreto de reapertura de los gimnasios. Puntualmente, el Decreto N° 1054 expresa lo siguiente: "Autorizase la actividad en los gimnasios del territorio provincial, con excepción de las localidades que registren transmisión por conglomerado de Covid-19, oficializados por el Comité de Organización de Emergencia de Salud provincial (COES)".



De esta forma, ante la modificación del Decreto provincial, el Ejecutivo Municipal deberá redactar el decreto que permita la reapertura de los gimnasios en la ciudad.



El Secretario de Poder Popular, Adrián Romani, dijo a ElDia que "es una alegría inmensa que el COES provincial haya escuchado el reclamo que presentamos algunas ciudades, entre ellas Gualeguaychú, para poder llegar a un buen puerto con el pedido. También hay que remarcar que toda la comunidad trabajó para que la presentación que se realizó desde el COES local tuviera sustento".



El funcionario indicó que "en la ciudad habíamos trabajado con los propietarios de los gimnasios en distintos aspectos y siempre tratamos de estar cerca. Hubo algunas cuestiones ajenas al Municipio que impidieron la reapertura, pero afortunadamente con esta modificación del decreto, solamente falta la firma del intendente para que muchos gimnasios vuelvan a trabajar y se esa forma se pueda reactivar una fuente de trabajo importantísima en la ciudad". El pedido del COES Local Los profesionales de Gualeguaychú analizaron la situación que se presenta en el país y en la provincia y el impacto en el departamento. Sostuvieron que "En 11 departamentos de la provincia de Entre Ríos no hay casos activos de Covid-19 a la fecha y en 3 de ellos, en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Colón, hay casos activos que se encuentran diagnosticados, trazados su origen y contactos y cumpliendo aislamiento en Hospital, Hotel o en sus domicilios según el caso. Todos ellos con síntomas leves y con buena evolución".



Plantearon que "considerando los decretos provinciales y resoluciones del Ministerio de Producción, en donde se expresa que la habilitación de nuevas actividades se somete a la reglamentación de las autoridades locales, atento a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación del riesgo en los distintos departamentos, Gualeguaychú presenta parámetros epidemiológicos y sanitarios favorables para continuar con la reapertura de la actividad económica, social, recreativa y deportiva".



"Para ello se ha contemplado el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva, los días trascurridos para la duplicación del número de casos, la aparición de casos sin nexo epidemiológico, el aumento de casos dentro de una actividad particular y si existen casos de contagio por conglomerado", explicaron los espcialistas.



Aclararon que "en caso de que la situación de Gualeguaychú se modifique y se dispare alguno de los parámetros, se informará a las autoridades locales y provinciales para revocar alguna o todas las excepciones y reforzar el aislamiento".



Finalmente, "luego de un estudio acabado desde lo sanitario y epidemiológico, y teniendo en cuenta el trabajo de preparación y capacitación que han realizado los propietarios y empleados de los gimnasios locales", arribaron a la conclusión de que "es posible habilitar la actividad de los gimnasios en la ciudad".



"Los casos que se han presentado evolucionan favorablemente y la aparición de nuevos casos, aislados, importados, con nexo conocido y con la posibilidad de aislar los contactos estrechos, no implica un riesgo para retroceder ni suspender habilitaciones", concluyeron.