"Hay voluntad política" para el regreso de la Policía Federal a Gualeguaychú

Este martes 7 de julio se llevó a cabo una reunión en la que participaron los miembros del Consejo de Seguridad, el Jefe de la Delegación de la Policía Federal Argentina de Concepción del Uruguay, Crio. Julio Agüero, el Jefe de Área de la zona Entre Ríos y Santa Fe de la Policía Federal Argentina, Comisario Inspector Víctor Chanenko, el Jefe Departamental Comisario Mayor Cristian Hormaechea. También estuvieron presentes representantes del Regimiento de Caballería de Exploración 12 "Dragones Coronel Zelaya", de la Prefectura de Gualeguaychú, Gendarmería, los intendentes de Urdinarrain. Sergio Martínez y de Larroque, Leonardo Hassel. Además del Administrador de Aduana, Gustavo Falcón, funcionarios municipales, integrantes de sindicatos y fuerzas vivas.



Durante el encuentro, desde el Consejo de Seguridad Ciudadana (CSC)se hizo hincapié en las razones por las cuales se pide el regreso de la Fuerza a la ciudad. Vale recordar que la ciudad contó con la Policía Federal en la década del '50 y, tras un período de interrupción, volvió a estar presente de 1982 hasta 1996.



Luego de conocerse las razones esgrimidas por el Consejo de Seguridad Ciudadana, el Comisario Inspector Chanenko dijo que "esto es un embrión -sobre la gestión que comienza-. No hay un tiempo determinado para concretar la gestión pero si una voluntad política para llevarla adelante".

"Confiamos en que esta gestión llegará a buen puerto y ello nos alienta a la tarea conjunta que hemos iniciado por medio del Consejo de Seguridad. Pero también, como ciudadanos, nos sentimos ansiosos y esperanzados en la pronta concreción" expresó Ricardo Rodríguez, vicecoordinador del C.SC.



"Somos conscientes de la buena voluntad de las autoridades nacionales y.municipales para llevar a cabo esta iniciativa. Los gualeguaychuenses no escapamos a la realidad actual del incremento de los delitos complejos, como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, que son de orden federal y requieren de una labor conjunta de las fuerzas de seguridad en donde la policía federal es parte esencial. Somos conscientes de que no es tarea fácil, confiamos en que la acción convergente del Juzgado Federal, la Policía Federal más Gendarmería, Prefectura y Policía y Justicia provincial podrán desplegar en concordancia una acción efectiva contra estos flagelos" agregó Rodríguez.



Y finalizó: "Desde ya, como Consejo de Seguridad estaremos más que dispuestos a toda colaboración que desde nuestro cometido se requieren".