En Gualeguaychú no imaginan "un Corsódromo con distanciamiento social"

Sin que se haya podido hacer el recambio de autoridades, sin definiciones sobre la modalidad con la que saldrán las comparsas a la vista y en medio de la incertidumbre por la pandemia, la Comisión organizadora del Carnaval de Gualeguaychú confía encontrar la vuelta, pero sabe que cada vez tiene menos tiempo.



El Carnaval del País, más precisamente la edición 2021, enfrenta un momento clave: la pandemia por el coronavirus dejó en una posición complicada al espectáculo, y la incertidumbre por el avance de la enfermedad no permite tomar decisiones claras y contundentes.



Para dar una idea de la situación en la cual se encuentran los organizadores, aún no se ha podido realizar el recambio de la presidencia de la Comisión del Carnaval del País. Ricardo Saller debía asumir en marza en representación de O'Bahía (Club de Pescadores), pero en los papeles aún sigue siendo el presidente Norberto Rossi, de Ará Yeví (Club Tiro Federal).



¿El motivo? La pandemia lo encontró a Saller en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y no ha podido regresar a Gualeguaychú, sobre todo desde que la capital del país se transformó en uno de los epicentros del Covid-19.



Pero independientemente de esta cuestión burocrática puertas adentro, el Carnaval del País aún no ha podido resolver siquiera de qué manera saldrá a la pista, en teoría, en enero del año que viene. ¿Serán tres comparsas nuevas que saldrán a competir? ¿Saldrán las cinco comparsas con trajes reciclados? Nada de nada se sabe al respecto.



"Indudablemente, en este contexto cobra importancia el tema reciclaje y el uso de trajes que ya están hechos. Armar el espectáculo en sí, poner a punto el Corsódromo, armar la estructura, ocuparnos del sonido y la seguridad tiene un costo tremendo. Por eso tenemos que evaluar todos estos números y ver cuantas entradas podemos llegar a vender para ver si nos sirve hacer o no la edición 2021 del Carnaval del País", informó José "Yanito" El Kozah, integrante de la Comisión en representación del Centro Sirio Libanés.



"Hoy estamos jugando contrarreloj. Tenemos que tener en cuenta que no tenemos una información clara sobre lo que va a pasar de ahora en adelante con el tema del coronavirus. Hoy vemos qué hacen en lugares donde ahora transitan la pandemia en verano y vemos lo que sucede allí, como en España o Italia. Pero inclusive allá todo es poco claro", sostuvo el dirigente de la comparsa Kamarr en declaraciones a Radio Cero.



Lo cierto es que a esta altura, pero en 2019, el Carnaval del País ya tenía productora y las comparsas ya trabajaban en el armado de las mismas. Ahora, nada de todo eso está pasando. Y gran parte de que eso sea así no es tanto por la situación que atraviesa Gualeguaychú y Entre Ríos sino el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de donde proviene gran parte del turismo que asiste al carnaval.



Pero además, una de las grandes cuestiones pasa por un hipotético espectáculo hecho en la llamada "nueva normalidad" y sin haber descubierto aún una vacuna contra el coronavirus: ¿se puede pensar en un carnaval con distanciamiento social?



"No me lo imagino. Me es difícil pensar en un Carnaval del País en el cual te tomen la temperatura a la entrada y que en la cuarta cerveza estén todos a los abrazos", sostuvo con humor Yanito, aunque enseguida le puso el tinte serio a la cuestión y abordó la última cuestión crucial, como los costos a la hora de armar un Corsódromo que sea apto para mantener el distanciamiento.



"Hoy estamos ajustados, y no darían los números si tenemos que reducir la capacidad del Corsódromo. Hay números que van a tener que ajustarse para todos lados, y en esto está también el valor de la entrada, porque la gente no va a tener un bolsillo holgado. El tema ahora es este: ¿podremos hacer un espectáculo de calidad con estos ajustes? Hay muchos factores que pueden jugar a favor y en contra en este tema. Estamos con tiempo, pero el tiempo también corre", completó.