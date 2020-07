COVID en Paraná: Preocupación de peluqueros por eventuales nuevas restricciones

. Así lo confirmó este viernes ala ministra de Salud, Sonia Velázquez.Un día después de sus declaraciones, la Federación Entrerriana de Peluqueros, Peinadores y Afines de Belleza, a través de un comunicado, manifestaron suy acusaron, explicaron desde la Federación.Y continúa: "Sabemos que, ya que no solo significaría reducir nuestros ingresos nuevamente a cero, sino que, los cuales como ya fue mencionado".En ese sentido, desde la Federación Entrerriana de Peluqueros apelaron "a la responsabilidad de los profesionales peluqueros y clientes, a los fines de atender y ser atendidos responsablemente cumpliendo estrictamente con el protocolo exigido por las autoridades".Para concluir, reiteraron su "total apoyo a los colegas Peluqueros, Peinadores y Afines de belleza, de la ciudad de Paraná y la Provincia de Entre Ríos, así como a todos aquellos rubros (Gastronomía, Hotelería, Gimnasios, etc.) afectados severamente por la cuarentena"."Entendemos que mediante cumplimiento de los protocolos sanitarios, es posible volver al trabajo de manera segura y en consecuencia atender las erogaciones diarias como ser el pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales, alquileres, remuneraciones a empleados, servicio de electricidad, agua, gas, etc. Sin mencionar el carácter alimentario que poseen los ingresos obtenidos a raíz de tales actividades", indicaron desde la Federación.