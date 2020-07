La demanda alimentaria creció y Concordia ya tiene más de 140 merenderos

Con la llegada del frío y la necesidad de un alimento caliente, el número de merenderos que funcionan en Concordia aumentó de 113 a más de 140. Sin embargo, esto también supone una demanda alimentaria y un consumo mayor.



En comunicación con Diario Río Uruguay, el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Concordia, Amadeo Cresto, explicó que "la realidad es que, dado el tema del frío, el consumo calórico se volvió más importante y en varios lugares han empezado a pedir más mercaderías" para acercar a los vecinos de la comunidad. Sin embargo, "también se han agregado lugares" a la lista de merenderos y comedores de la ciudad.



De esta manera, Cresto explicó que "nosotros antes teníamos entre 113-114 merenderos y, actualmente, estamos pasando los 140" a los que también se les "han agregado ollas populares". Por esto, desde el área de Desarrollo Social del municipio "estamos tratando de limitar la situación porque los recursos ya no son los mismos y tenemos que proyectar a futuro".



Es así que, según las palabras de Cresto, "se aumentan las entregas cuando se puede, porque de esa forma vamos avanzando con todo el equipo de trabajo en esta situación que nos tiene muy preocupados" debido a que "estamos tratando de reducir gastos en cosas que por ahí no son tan necesarias" para seguir funcionando.



Asimismo, Cresto mencionó que también "se han agregado los 20 CDI, donde están los chicos de la primera infancia y se les da una vianda cuando concurren a clases" por lo que "la demanda alimentaria sigue creciendo, los lugares nuevos se siguen sumando, la economía no se reactiva y tenemos listas de espera, pero vamos viendo, avanzando de a poco y así, a medida que tenemos mercadería, vamos llevando a aquellos que más necesitan", concluyó.