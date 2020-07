Están abiertas las inscripciones para el ingreso a Prefectura Naval Argentina

Requisitos generales

Para tener en cuenta

Las carreras

A partir del Ciclo Lectivo 2021, los jóvenes interesados en incorporarse a Prefectura rendirán los exámenes de ingreso en la modalidad de Examen Diferenciado, mediante la cual, en el Formulario de inscripción on line podrán seleccionar la escuela a la que soliciten incorporarse: Escuela de Oficiales (Cadetes), Escuela de Suboficiales (Aspirantes a Cabo Segundo) ó Centros de Formación Básica (Marineros).Entrega de la DocumentaciónEn el marco de la pandemia COVID-19, la presentación de la documentación deberá ser enviada sólo vía digital en primera instancia. Dicho envío se realizará a través de la Plataforma Educativa dentro del espacio donde se desarrolla el Curso de Ingreso on line en la página institucional.En una segunda instancia, los postulantes que aprueben la entrevista de aptitud psicológica y posteriormente la entrevista domiciliaria, deberán presentar la totalidad de la documentación de manera impresa en una Dependencia de la Institución, la que será verificada, certificada y devuelta al postulante. Dicho legajo será presentado indefectiblemente al momento de rendir los exámenes médicos, físicos y entrevista final.Dirección de EducaciónDivisión Ingreso y DifusiónTeléfono: 011-4326-5362 Int. 106dedu-ingresos@prefecturanaval.gov.arDivisión IngresoCrucero Gral. Belgrano N°302 Zárate (2800) ? Pcia. de Buenos AiresTeléfono: 03487-438013/8028 Int. 114 ó 210- Ser argentino/a nativo/a o por opción. En caso de haber optado por la nacionalidad argentina, deberá tener los trámites concluidos al momento de rendir el examen de ingreso.- Edad:17 a 22 años para ingresar a la Escuela de Oficiales.17 a 25 años para ingresar a la Escuela de Suboficiales.18 a 25 años para ingresar como Marinero en los Centros de Formación Básica para Personal Subalterno.- En todos los casos, sin excepción, la edad máxima permitida es al 31 de diciembre del año de inscripción.- Poseer estudios del Nivel Secundario completos y aprobados.- No haber sido dado de baja por mala conducta o falta de aptitud militar o policial en cualquiera de los Institutos de Formación de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policial.- Reunir las condiciones físicas y psicofísicas establecidas en el Reglamento de Aptitud Física de la Prefectura Naval Argentina.- Los postulantes serán evaluados sobre aspectos generales que hacen a su formación.- Los Postulantes que tengan aprobados todos los exámenes para el ingreso y hayan sido seleccionados para su incorporación, "una vez egresados" serán destinados al Organismo, Dependencia o Unidad que determine la Institución, si bien la incorporación en un destino de servicio específico, no garantiza la permanencia en el mismo durante toda la carrera.- Los Institutos de Formación de la Prefectura No Mantienen Vinculación con academias y/o profesores, como así tampoco con personas que indiquen ser gestores o intermediarios. En consecuencia el trámite de inscripción, como la preparación para los exámenes es personal y voluntaria.- Los gastos que demande el traslado para rendir los exámenes de ingreso estarán a cargo del postulante.- Durante el tiempo que medie entre su inscripción y los exámenes de ingreso, el postulante deberá comunicar de inmediato si cambia de domicilio, teléfono y/o correo electrónico.- Para el ingreso no son necesarias recomendaciones de representantes de los poderes públicos nacionales, provinciales, municipales, ni de integrantes de las fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales.- La falsedad de la información o documentación que debe presentar, dará lugar a la separación, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran surgir.- Durante su formación académica el régimen será internado, percibiendo además una mensualidad, cobertura sanitaria y obra social.Los ingresantes a esta Escuela reciben formación académica durante tres años para graduarse como oficiales del Cuerpo General, Escalafón General o Escalafón Intendencia; y dos años para el Cuerpo Complementario Escalafón Técnica General.Se egresa con el grado de Oficial Ayudante. Posteriormente se cursa una pasantía profesional para obtener el título universitario correspondiente a cada campo:Cuerpo General: Licenciatura en Seguridad Marítima.Cuerpo General Escalafón Intendencia: Licenciatura en Administración y Contabilidad del Sector Público con orientación en Administración Marítima.Cuerpo Complementario Escalafón Técnica General: Analista Universitario en Seguridad del Trabajo en Buques y Ámbito Portuario.Los ingresantes a esta unidad académica cursan dos años de estudios para egresar con el grado de Cabo Segundo y obtener el título terciario de Técnico Universitario conforme a la orientación:Técnico Universitario en Seguridad con Orientación en Protección Marítima y Portuaria.Técnico Universitario en Comunicaciones de Control y Seguridad del Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre.Técnico Universitario en Gestión Administrativa de Bienes y Servicios del Estado.Técnico Universitario en Navegación con Orientación Motores.Técnico Universitario en Salvamento y Protección Ambiental.Técnico Universitario en Navegación con Orientación en Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.Técnico Universitario en Navegación con Orientación en Electricidad.El curso tiene una duración de nueve meses y en ese período el cursante recibe formación técnica profesional en áreas de seguridad de la navegación, protección marítima y portuaria, protección ambiental y seguridad pública.Los Centros de Formación Básica para Personal Subalterno funcionan en las Sedes del interior del país.Para más información,