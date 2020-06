Carnaval 2021 en Gualeguaychú: Cinco comparsas debaten sus posturas

Los clubes que conforman la Comisión del Carnaval presentarán sus propuestas para la potencial edición 2021 en Gualeguaychú.



Lo que está básicamente definido es que no habrá nuevas comparsas, ni competencia, sino propuestas atractivas con la reutilización de trajes y carrozas.



Habrá varias batallas que tendrán que dar los dirigentes para consensuar cual es la instrumentación para el carnaval que viene en el caso que se autorice realizar el espectáculo en el verano de Gualeguaychú, publica Maximaonline.



Los dos aspectos más difíciles de acordar, serán cantidad de comparsas para la edición 2021 y quienes participarían en la edición 2022.



Central Entrerriano, comparsa Marí Marí

El presidente de Central Entrerriano, Francisco Claret, manifestó "que si se pudiera hacer el carnaval 2021, nuestra idea es no competir, debido a la imposibilidad de tiempo para realizar una comparsa nueva y la incertidumbre sobre la próxima temporada. Además nos encontramos en la situación que el club tiene escuela, contratos de básquet, sueldos, servicios que nos están consumiendo los recursos que logramos generar en el verano pasado".



"Lo importante será trabajar en conjunto con todos los clubes. Creemos que no es momento de tratar de imponer una idea sobre las otras, ni que un club tenga supremacía sobre los demás y que lo que hagamos en la próxima temporada, salga por consenso. Nos gustaría que salgan las cinco comparsas, por lo que la semana entrante presentaremos nuestra propuesta a la Comisión de Carnaval".



"Somos conscientes que el carnaval será una actividad fundamental para empezar a recomponer la economía, y queremos aportar al mismo, como lo hemos hecho toda la vida".



Por último el presidente rojinegro fue contundente respecto a que comparsas deberían participar en la edición 2022: "El año 2021 es el atípico, por ende no habrá competencia, la que se trasladará para el 2022 con las 3 comparsas Ara Yevi, Mari Mari y Kamarr





Tiro Federal, comparsa Ará Yeví

El actual presidente de la comisión de Carnaval, Norberto Rossi, del Tiro Federal manifestó que "nuestra postura es escuchar las otras propuestas especialmente de los clubes que deberían participar el próximo carnaval, Central Entrerriano y Sirio Libanés, y ser solidarios con ellos".



En lo poco que hemos podido charlar, creo que todos estamos de acuerdo en que no sería prudente competir. Estamos en condiciones de brindar un gran espectáculo para la ciudad y los turistas que puedan venir a visitarnos".



"Nuestra idea es que salgan las tres comparsas que les correspondería hacerlo en el 2021, o sea Mari Mari, Kamarr y Ara Yevi, o si salieran las cinco, que sean tres por noche. Consideramos que el desfile no debe extenderse del horario que estamos habituados en los últimos años, para permitir que puedan trabajar los gastronómicos y boliches".



"Estábamos esperando reunirnos presencialmente, pero al extenderse la cuarentena, quien debería asumir la nueva presidencia de la Comisión, Ricardo Saller, no ha podido viajar, ya que se encuentra en Capital Federal, pero realizaríamos la próxima reunión virtual la primera semana de Julio".



Juventud Unida, Comparsa Papelitos

Un caso especial sucede con el club Juventud Unida, que está en pleno recambio de comisión directiva, asumiendo a fines de julio. Lo que está confirmado es que los delegados ante la comisión de carnaval será su futuro presidente Lucio Benitez y el carnavalero Duilio Ferrari.



Benítez adelantó que "por la situación institucional y por respeto a la comisión actual, todavía no hemos tomado una postura definida, sin embargo, fue Juventud Unida, quien presentó la propuesta de incorporar una cuarta comparsa siendo partícipes de la misma".



Club Pescadores Gualeguaychú, comparsa O Bahía

El representante del club de Pescadores, Ricardo Saller, quien además será el próximo presidente de la Comisión de Carnaval, afirmó que "acordamos entre los cinco clubes que cada uno presentaría una propuesta, y debatiríamos sobre las mismas, pero todavía no tenemos todas las propuestas".



"Para nosotros es difícil que puedan salir cada noche, las cinco comparsas, debido a la duración del desfile, y a la variante económica que supone la puesta en escena. Abrir el Corsódromo equivale al costo de casi dos comparsas de la edición 2020, y eso nos tiene sumamente preocupados".



Saller advirtió que desde Pescadores queremos dejar en claro, que más allá que participen tres, cuatro o cinco comparsas, la idea es no perder nuestro lugar para el 2022. El directivo dijo "que una posibilidad sería realizar un sorteo para definir quien acompañaría a Papelitos y O Bahía en ese año, ya que no habría una comparsa campeona en el 2021".



Otro aspecto fundamental, será saber en qué fecha podrían comenzar a trabajar con vistas al carnaval próximo, ya que eso define qué proyecto artístico podrán llevar adelante".



También contó que "con respecto al pedido de autorización para poder reunirnos que elevamos a la Municipalidad, no hemos tenido respuesta. Planteamos que se nos permita reunir una vez por semana, cumpliendo todos los protocolos de distanciamiento y medidas sanitarias. Aparentemente no responden a pedidos puntuales, sino que se van autorizando diferentes actividades, por lo que seguramente la próxima reunión de Comisión de Carnaval, será virtual".



Club Sirio Libanés, comparsa Kamarr

El representante del club Sirio Libanés, José El Kozah, expresó que la postura de nuestro club será que el 2021 sea un año de transición, donde saldrían las cinco comparsas, reutilizando materiales y brindando un espectáculo de jerarquía".



El directivo fue claro en cuanto a las comparsas que deberían salir en el 2022 "Debido a que será un año especial el 2021, debería retomarse el orden normal que fue "salteado" por esta circunstancia, es decir Ara Yevi, Mari Mari y Kamarr".



"La realidad es que no hemos podido reunirnos, y tampoco sabemos cuándo podremos hacerlo, debido a la situación general que estamos atravesando por lo que seguramente la próxima reunión será de manera virtual".