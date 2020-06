Covid 19: Hospital y sanatorios privados acordaron un protocolo de internación

El Hospital Centenario y los sanatorios privados acordaron un protocolo de internación de pacientes con Covid-19.

"De esta forma se intenta lograr una mejor organización, garantizando la atención a la carga habitual de enfermedad y brindar una respuesta eficiente, en esta particular situación que atraviesa al Sistema de Salud Local", indicaron desde el nosocomio.



El director del Hospital Gualeguaychú, Martín Roberto Piaggio, y los responsables de las clínicas médicas privadas, acordaron un protocolo de actuación que realizó el médico especialista en Terapia Intensiva del Hospital, Santiago Alcántara y fue aprobado unánimemente por los integrantes del COES Local, que tiene como finalidad garantizar la mejor respuesta atención posible a los emergentes epidemiológicos y a la carga habitual de enfermedad en este contexto de pandemia.



Para su funcionamiento óptimo, cada efector de salud debe contar con un registro diario de ocupación de camas, para los tres niveles de gravedad (leve-moderado-grave), que se realiza con la carga en una App que diseñó el Ministerio de Salud de Entre Ríos y se coordina con el Ministerio de Salud de la Nación. Además, cada efector deberá contar con un protocolo de actuación para la actual situación, es decir, con un triage de clasificación de pacientes, circuito, sala de espera, aislamiento, información y toma de muestra.



Cada efector que recepciona un caso sospechoso de Covid-19, deberá realizar el hisopado nasofaríngeo y si se trata de un caso leve, es decir con ausencia de compromiso pulmonar, broncoespasmo, insuficiencia respiratoria, compromiso encefálico o hemodinámico, sin comorbilidad ni siendo población de riesgo (menor de 60 años), quedará aislado en el Hotel Embajador.



Aquellos que no reúnan criterios para su aislamiento en el Hotel, como por ejemplo un paciente con síntomas moderados o con comorbilidades se realizará una distribución para internación entre los cuatro efectores, en donde no se podrá superar el 80 por ciento de la capacidad de cada uno.



El Sanatorio Pronto y la Cooperativa Jeannot Sueyro resolvieron realizar el hisopado y el aislamiento en su institución hasta obtener el resultado del caso sospechoso (San Lucas hisopará e inmediatamente derivará). Si el resultado del hisopado es negativo para Covid-19, continuará su internación en dicho efector privado, pero en el caso de ser positivo y de tratarse de un caso leve sin criterios para aislamiento en Hotel Embajador (que tenga comorbilidades y/o mayor a los 60 años) o un caso moderado, se internará en el Hospital Gualeguaychú, independiente de su cobertura social.



Una vez que el Hospital Gualeguaychú alcance el 80 por ciento de ocupación de su capacidad en la Salas 1 y 3, se comenzará a derivar e internar en los efectores privados siguiendo la misma modalidad de internación. Primero se derivará a la Cooperativa Jeannot Sueyro hasta alcanzar el 80% de su capacidad, luego será el sanatorio Pronto y por último el Centro Médico San Lucas.



La metodología con los pacientes críticos será diferente debido a la urgencia del caso. Serán internados en la terapia intensiva del efector donde se realice la consulta. Se realizará todo el protocolo para el manejo de paciente con sospecha Covid-19 y luego de estabilizar al paciente, y con el resultado de PCR positivo para Covid-19, se evaluará en consenso con el resto de los efectores si puede ser derivado a otra institución siguiendo el orden de internación previamente enunciado.



De este protocolo quedarán exceptuadas las embarazadas y los trabajos de parto, que serán resueltos en cada institución tratante. El binomio madre e hijo serán internados en el efector de consulta, según la situación clínica lo amerite.