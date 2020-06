Victoria: Harán sonar sirenas para avisar que terminó el horario para circular

Autoridades de la localidad de Victoria, establecieron nuevas directivas luego de la reunión con el COES de esa ciudad y precisaron que toda persona que desee ingresar a la ciudad de Victoria, que no tenga domicilio en esta ciudad, deberá llenar una declaración jurada que figura en la página web del municipio, con 48 horas de antelación a su llegada, la que será evaluada por los médicos del COES y verán si habilitan o no. Los puestos de control van a contar con una Tablet para verificar esas autorizaciones con el DNI.



Por otra parte, se determinó que todos los negocios cerrarán sus puertas a las 20 horas, de lunes a lunes sin excepción; en tanto que los bares, comedores y rotiserías podrán permanecer abiertos de domingo a jueves hasta las 22 horas y días viernes, sábado y víspera de feriados hasta las 0 horas.



En tanto que todas las actividades deportivas y recreativas deberán finalizar si o si a la hora 20, sin excepción.



Los camiones que realizan transporte de mercaderías y deseen ingresar a la ciudad, deberán realizar trasbordo en la ex texom (ruta 11 y 26) y en la rotonda del enlace vial Victoria - Rosario , con la excepción de los que sí o sí deben ingresar como camiones con gas o combustible, los que serán escoltados por personal de inspección general, supo Diario Río Uruguay.



Por último, se notificó a la población que, a las 22 horas, se hará sonar las sirenas para avisar que el horario de circulación ha finalizado.