Elonce TV transmite en vivo la Santa Misa en honor a San Juan Bautista

Este 24 de junio se celebra la fiesta de San Juan Bautista en honor a su nacimiento. Debido a la imposibilidad de realizar misas con feligreses presentes,transmitirá en vivo la Santa Misa a partir de las 16:30."Los vecinos tienen a esta fiesta instalada como algo muy sentido y familiar. Aunque sea en el marco de la pandemia no deja de ser una fiesta. Lo central de nuestras festividades es la celebración de la misa", señaló el párroco Javier Murador.En este sentido aseguró que "es una bendición que la misa se televise, mucha gente mayor no está acostumbrada a utilizar los medios digitales y les va a resultar más fácil ver la misa por televisión. La celebración será a las 16:30 y en la intimidad de los hogares".El sacerdote comentó que vienen desarrollando la novena en honor al santo todas las tardes, a partir de las 18:30 rezan el Santo Rosario y a las 19 es la celebración de la misa, que se transmite a través de Facebook.Teniendo en cuenta el servicio a la comunidad, el párroco dijo que "estamos aprendiendo a hacer cosas nuevas como la transmisión de las misas, que era algo que no se nos ocurría. Pensamos que el día que podamos volver con las misas presenciales sumaremos además este servicio".A su vez Murador informó que se continúa brindando el servicio sacerdotal de enfermos.Juan Bautista fue el primo de Jesús, y la historia bíblica narra que cuando la virgen María estaba embarazada y se entera que su prima Isabel en su vejez estaba esperando un hijo, enseguida se fue sin demora a asistirla. Años mas tarde Jesús fue bautizado por Juan en el río JordánPara la religión católica Juan el Bautista es el precursor porque es el que hace de bisagra entre en el antiguo y nuevo testamento. "Él anunciaba la venida de Jesús y luego lo señaló diciendo que Jesús es el Cordero de Dios".De San Juan Bautista se celebran dos fiestas: el nacimiento y su muerte. Según el párroco este santo "tiene un realce muy particular porque nos señala todas las promesas y el cumplimiento de todas las promesas de Dios".