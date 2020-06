Crespo sólo permite el ingreso a quienes tienen certificado de circulación

Crédito: Estación Plus

Política Piedras Blancas restringe la ciruculación y evalúa volver a fase 1

La Municipalidad de Crespo informó este lunes que los controles en los accesos serán durante todo el día y recordó las siguientes recomendaciones y acciones preventivas a llevar adelante para proteger la salud pública, al tiempo que anunció un endurecimiento de los controles.-Se realizarán controles las 24 horas en los accesos habilitados. Se recuerda que los ingresos y egresos permitidos son: Acceso Presidente Raúl Ricardo Alfonsín (por Ruta Nacional Nº 12); Acceso Presidente Perón (por Ruta Nacional Nº 131) y tramo vial que une Crespo-General Racedo.-En los accesos se solicitará el Certificado Nacional de Circulación ? Coronavirus COVID-19 a todos los ocupantes del vehículo; se realizará la toma obligatoria de temperatura a quienes ingresen a la ciudad; también se les recordarán medidas preventivas como el uso del barbijo o tapaboca; se prohibirá el ingreso de personas que no posean certificado de circulación nacional o no cuenten con certificado de causa médica; y se exigirá la documentación reglamentaria para transitar.-Recordar a la población que está en vigencia el Decreto 055/2020 del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que establece el uso obligatorio del Barbijo Comunitario/Tapaboca para toda persona que trabaje o ingrese en comercios, consultorios, oficinas públicas y privadas; y cualquier lugar donde se realice la prestación de bienes y/o servicios. Además se recomienda su uso al momento de andar en la vía pública.-Remarcar que es importante mantener el distanciamiento social, extremar los cuidados personales de higiene, no compartir mate o elementos y evitar viajar a las ciudades que presentan circulación del virus.-Se harán controles del cumplimiento de los protocolos sanitarios para las actividades y servicios habilitados. Además, se recomienda que el horario de cierre de atención al público sea a las 19:00.