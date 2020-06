Orquesta de Música de Entre Ríos sigue trabajando con los chicos desde su casa

La Orquesta de Música de Entre Ríos siguen trabajando con los chicos desde su casa. Ademas, relanzaron el Programa Social "Andrés Chazarreta" que promueve el desarrollo de Orquestas Infantiles de Música argentina y latinoamericana."En este tiempo conformamos un comité de trabajo a distancia, donde trabajamos con chicos que tienen conectividad a internen a través de WhatsApp. Con respecto a los chicos que no tienen esas posibilidades seguimos trabajando con las partituras del 2019", expresó aJaqueline Moreno, coordinadora de Orquestas y Coros de la provincia de Entre Ríos."Para poder trabajar, distribuimos los instrumentos en las escuelas sedes o en los domicilios de los chicos, para que no pierdan relación con la música. También, elaboramos un lugar donde concentramos todas las clases que planifican los docentes y los repartimos entre los alumnos", explicó.Y agregó que "hoy (viernes) relanzamos el programa social Andrés Chazarreta a través del Ministerio de Cultura de la Nación. Tuvimos un primer encuentro con el ministro y continua toda la semana con diferentes talleres en lo social y musical"."Nos estamos capacitando, no solo en musical sino también en la integración social de los chicos. También trabajamos con el ESI y la prevención de la Violencia de Género", indicó.Sobre la entrega de instrumentos, dijo que "las familias nos esperan en los diferentes barrios. Están muy ansiosos y esperanzado en poder estudiar, al tal punto que las familias toman con fuerza este aprendizaje y planifican un horario. De mañana hacen las tareas de la escuela y a la tarde estudian para la orquesta de música".