Certificado Único de Discapacidad: Refuerzan evaluación virtual

Extensión del plazo

Contacto

A partir de la cuarentena, las Juntas Evaluadoras del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, comenzaron a implementar la evaluación remota mediante videollamada para la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).Esta modalidad de trabajo, que comenzó en mayo, garantiza el acceso a todos los ciudadanos entrerrianos que necesiten tramitar el CUD, atendiendo a la resolución 106/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y respetando las normas sanitarias vigentes.Dicha resolución dispuso que durante aislamiento social, preventivo y obligatorio podrán efectuarse evaluaciones no presenciales para la emisión del CUD. La medida se suma a la extensión por un año del plazo en los certificados que debían renovarse en 2020, y es producto de un trabajo articulado entre las provincias y la Nación."La modalidad está funcionando y la gente se adaptó bien. Al solicitante se brinda el turno por teléfono y se le informa que en un horario la Junta los llamará, y la persona espera el llamado. A esta metodología la venimos trabajando bien y en todas las Juntas Evaluadoras de la provincia", indicó María José Leconte, responsable de Juntas Evaluadoras de la provincia."Creo que a esta modalidad con el tiempo la vamos a adoptar definitivamente para aquellas personas que no se puedan trasladar, zonas rurales o pequeñas localidades. Se trata de una herramienta de trabajo que quedará en la provincia", agregó por su parte la directora del Iprodi, Inés Artusi.Los profesionales se abocaron en una primera instancia a la evaluación de casos urgentes y de aquellos con turnos ya asignados que, debido a la emergencia sanitaria, no pudieron concretarse. La Junta Evaluadora establece los turnos y se comunica de manera previa con quienes deben ser evaluados, respetando todas las normas sanitarias de prevención correspondientes.La primera en adoptar esta modalidad de trabajo fue la Junta de Paraná, a la par que las otras 12 de la provincia fueron implementando paulatinamente la evaluación mediante videollamada. Cabe resaltar que también se viene trabajando articuladamente con las áreas municipales de Discapacidad para que puedan acompañar y asistir al solicitante en caso de que no cuente con los medios tecnológicos necesarios para la evaluación.Bajo esta modalidad el solicitante es evaluado en forma virtual, a través de videollamada. En caso de que el solicitante no le sea posible acceder a un dispositivo con cámara y micrófono puede requerir la evaluación presencial. En todos los casos se evalúa previo envío de los requisitos obligatorios.Atendiendo a las complicaciones derivadas de la emergencia sanitaria, y luego de un trabajo articulado con las provincias, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) resolvió recientemente extender por un año la vigencia de los CUD que vencían en 2020.La decisión se oficializó en el Boletín Oficial, donde se dispuso: "Prorróganse por el término de UN (1) año, contado desde la fecha de su vencimiento, los Certificados Únicos de Discapacidad emitidos en virtud de las Leyes Nº 22.431 y sus modificatorias y Nº 24.901 cuyo vencimiento haya ocurrido entre el 1° de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive".Con esta medida se busca aportar tranquilidad y cobertura a todos aquellos ciudadanos que no pudieron realizar sus trámites de renovación durante la pandemia, a través de una resolución de validez nacional que debe ser aceptada por las obras sociales y las distintas entidades.Es importante destacar que se debe evitar la concurrencia personal a los lugares donde funcionan las Juntas Evaluadoras. Las consultas al respecto pueden realizarse a través de iprodi.juntaparana@gmail.com Del mismo modo, se responden inquietudes a través de la página de Facebook "Iprodi Entre Ríos" y el Instagram "iprodi.er" y están habilitadas las líneas 0800-888-4044, (0343) 4208280 y (0343) 4208281 de lunes a viernes de 8 a 12 horas.