Concepción del Uruguay habilitó reuniones familiares "con recaudos"

Foto: Ilustrativa

En vísperas del Día del Padre, el Municipio de Concepción del Uruguay adhirió al Decreto N° 786 del Gobierno provincial, por lo que autorizó a que "sólo familiares" puedan reunirse los días viernes sábado, domingo y feriados, considerando los máximos recaudos de higiene para "seguir cuidándonos entre todos".



El Departamento Ejecutivo Municipal firmó el jueves el Decreto Nº 26.370 que "autoriza en la ciudad de Concepción del Uruguay, las reuniones familiares -no sociales-, los días viernes, sábados, domingos y feriados, hasta la 01:00 del día siguiente, con un máximo de hasta diez (10) personas".



La autorización será para las reuniones exclusivamente de índole "familiar, de personas que residan en la ciudad, no debiendo asistir a las mismas quienes presenten algún síntoma compatible con Covid-19; que hayan estado en los últimos 14 días en contacto con casos confirmados de COVID19; o tengan un antecedente de viaje internacional; o con un historial de viaje o residencia en nuestro país en zonas de transmisión local comunitario o por conglomerado de COVID-19; que sean considerados casos sospechosos o confirmados de COVID-19; o sean contacto estrecho de personas sospechosas de contagio", establece el Decreto.



Recomendaciones



Asimismo se hizo hincapié en las recomendaciones que se deben considerar en los hogares uruguayenses con el único fin de preservar el estatus sanitario que se sostiene hasta el momento a tener en cuenta:



- Limitar las visitas de personas pertenecientes a grupos de riesgo, a menos que sea estrictamente necesario, de serlo así, se sugiere que se asista al domicilio de la población incluida en grupo de riesgo, evitando las consecuencias devenidas en el traslado de éstas.



- Antes de ingresar a la vivienda, procurar la desinfección de la suela del calzado, usando un trapo de piso embebido en una solución de agua con lavandina.



- Mantener la distancia de seguridad y el uso de tapabocas.



- Higienizar manos al llegar. Al entrar en una vivienda lavarse bien las manos con agua y jabón o con gel desinfectante.



- Extremar los cuidados con utensilios, evitar compartir tazas, vasos, platos o cubiertos. Es conveniente utilizar servilletas desechables. Lavar y desinfectar los materiales utilizados no descartables.



- No compartir mate.



- Mantener el teléfono móvil lejos. No apoyarlo en áreas comunes de contacto, desinfectarse las manos luego de manipularlo.



- Evitar el contacto físico.



- Desinfectar el hogar tras la visita. Ventilar la casa y desinfectar los lugares que se hubieran compartido durante la visita. Limpiar en profundidad las superficies de mayor contacto como picaportes, grifos, interruptores, baños, entre otros.



- Alertar a la autoridad sanitaria ante un familiar con síntomas.