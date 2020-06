Foto: Limitan el traslado de pacientes desde Ibicuy a Gualeguaychú Crédito: El Día

En la reunión que el Comité para la Organización de la Emergencia Sanitaria (COES) mantuvo en el Colegio Médico, se definió que sólo sean trasladados a Gualeguaychú desde el sur entrerriano los usuarios que requieran tratamientos impostergables y urgencias.





Se acordó que se suspenda de manera transitoria y preventiva la concurrencia de usuarios del sistema de Salud provenientes del Departamento de Islas a Gualeguaychú, salvo casos de tratamientos urgentes, estableciéndose que las derivaciones que provengan de dicho Departamento deberán hacerse de manera acordada con los directores de cada efector de salud correspondiente, bajo las correspondientes medidas de bioseguridad.



"Esta situación no implica, desde ningún punto de vista, desatender las cuestiones de salud, sino que se busca coordinar previamente cada caso particular con los profesionales y equipo de salud tratante; y extremando los cuidados necesarios", aseguraron desde el hospital Centenario.



Agregaron que "se intenta disminuir la cantidad de traslados desde Islas a Gualeguaychú y que se posterguen todos aquellos que no se encuadren dentro de una urgencia o que requieran una atención impostergable. En el caso de un traslado, las personas que oficien de acompañantes de los pacientes deberán alojarse en hoteles habilitados al efecto que cuenten con los protocolos de seguridad pertinentes".



Pedido a provincia



Por otra parte, desde el COES se acordó formalizar un pedido a las autoridades provinciales, que disponga que residentes de epidemiología se trasladen a Gualeguaychú a desempeñar tareas en la Región Sanitaria 4; y a su vez se planteó la necesidad de refuerzos para los tres departamentos de la Región Sanitaria ante casos como los que está atravesando Holt Ibicuy.



Por último, convocó a una reunión para este jueves a las 19 en el Colegio Médico a representantes de instituciones públicas y privadas de los servicios de maternidad y neonatología, para delimitar acciones en función de la atención del cuidado al binomio madre/hijo en contexto de pandemia.