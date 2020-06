Tareas preventivas: Una barredora limpia y desinfecta sectores de Colón

La municipalidad de Colón se encuentra realizando desde hace unos días una tarea de limpieza y desinfección en las calles con la barredora-cordonera aprovechando la menor circulación debido a la fase de aislamiento.Además de cumplir la función de regar para que no se levante polvillo cuando se barre el cordón cuneta, a su vez va esparciendo con agua con cloro.Por otro lado, la municipalidad inició una tarea de desinfección de la zona con mayor tránsito, de agua con amonio cuaternario, producto que se utiliza en muchos lugares sobre todo en las zonas frigoríficas.El producto es diez veces más rápido que el cloro, no mancha y no genera ninguna contraindicación a la salud de las personas.Está previsto también, cuando haya mayor circulación en una siguiente fase de aislamiento, aplicar ese mismo producto con moto mochilas, para limpiar zonas puntuales como cajeros, asientos de plazas, zona de farmacias y supermercados, para higienizar y evitar contagios de cualquier tipo.