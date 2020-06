El Carnaval del País presentará su protocolo para poder trabajar en los talleres

Ya pasó medio año, y el cronograma habitual de las comparsas que tendrán que competir el año que viene, lleva ya casi dos meses de retraso en cuanto al plan de trabajo estipulado.



Durante la próxima temporada tendrían que salir Ará Yeví, Marí Marí y Kamarr, pero la incertidumbre que la pandemia generó y la constante extensión de la cuarentena por parte del Gobierno nacional hace difícil prever qué es lo que va a suceder.



Habitualmente, los talleres comienzan a mediados de abril con las tareas de desarme y a partir de mayo y junio a decidir los bocetos de los trajes que compondrán las escuadras que desfilarán en la pasarela.



Para evitar que los materiales se sigan deteriorando, los clubes comenzarán a armar sus protocolos con el fin de ser analizados por el COES provincial y municipal, con el fin de poder comenzar a trabajar en los talleres.



El presidente saliente de la Comisión del Carnaval, Norberto Rossi, (pronto asumirá Ricardo Saller del Club Pescadores) expresó que: "Hace un mes hicimos una reunión virtual con los integrantes de la Comisión del Carnaval para comenzar a diagramar las actividades, en un marco de incertidumbre donde nadie sabe qué es lo que va a pasar.



Luego habíamos pautado un encuentro virtual el primero de junio pero lo pospusimos para el 15 de junio; sin embargo al extenderse la cuarentena hasta el 28 de este mes, no sé si tendrá sentido reunirnos virtualmente el 15 de junio porque al no tener certeza de cuándo terminará la cuarentena, no podremos avanzar mucho", sostuvo Rossi.



"Manejamos varias alternativas para la próxima edición, pero todo dependerá de cuándo se autoricen este tipo de espectáculos. Es difícil poder tomar una decisión ahora, primero porque los clubes no tienen dinero, luego no podemos llamar a una productora en este contexto para que invierta 10 millones de pesos como se hizo el año pasado. Estamos atados de pies y manos, lo único que nos queda es poder ver qué tipo de espectáculos van a habilitar y cómo será el procedimiento, si habrá límites por el distanciamiento social, no sabemos si se van a poder habilitar espectáculos como el nuestro", remarcó.



"Por ahora hemos elaborado un plan para cualquier escenario, y si se nos llegara a avisar cerca de septiembre u octubre, tenemos la posibilidad de presentar comparas alternativas o de emergencia sin bajar la calidad del espectáculo", indicó. Habilitaciones de los talleres

El presidente de la entidad organizadora del Carnaval remarcó que "necesitamos que a medida que se van habilitando actividades con todas las normas de seguridad, queremos que a nosotros también se nos permita poder trabajar dentro de los talleres de las comparsas, para poder desarmar lo que nos quedó de la última edición y así proyectar algo nuevo".



"Necesitamos que la gente comience a trabajar, y ventilar los galpones, hay mucho dinero en telas, plumas y materiales. Este es el primer paso que tenemos que dar, y el segundo es definir el formato de la fiesta y cuántas comparsas van a poder salir si es que nos habilitan".



Cada club tiene que realizar su propio protocolo y presentarlo ante el COES, para que le permitan cuanto antes poder trabajar en los talleres.



"A esta atura del año, en la comparsa Ará Yeví necesitamos unas 15 personas trabajando en espaldares, carrozas y vestuarios. Cada actividad está separada, el sector de vestuario está en planta alta y carrozas y espaldares abajo, tenemos un galpón de 30 metros por 50 hay espacio para que la gente pueda respetar el distanciamiento obligatorio", concluyó Rossi. (El Argentino)